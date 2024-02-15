Повалил в снег и схватил за шею. В Омске задержали мужчину, напавшего на соседку

Posted Сегодня, 09:55
Published Сегодня, 09:55
Modified Сегодня, 09:55
Updated Сегодня, 09:55
С заявлением в полицию обратилась 58-летняя женщина. Она рассказала, что днем к ней в частный дом на улице 16-я Линия пришел бывший сосед. Заранее они о встрече не договаривались, но женщина решила его впустить.
После короткого разговора, они начали прощаться. Во время выхода из дома мужчина толкнул потерпевшую в снег и схватил за шею, после чего снял золотую сережку, браслет и кольцо. Совершив кражу, омич скрылся, сумма ущерба составила 79 000 рублей, рассказали в пресс-службе регионального УМВД.
Позже полицейские установили, что бывший сосед женщины уже был судим за кражи и убийство, его удалось задержать в Кировском округе с помощью бойцов СОБРа Росгвардии. На допросе он рассказал, что украденные украшения сдал в ломбард и получил за них 17 000 рублей, на большую часть денег он купил алкоголь.
По этому факту следователь полиции возбудил уголовное дело по статье «Грабеж», злоумышленника заключили под стражу, ему грозит наказание вплоть до 7 лет лишения свободы.