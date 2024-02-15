Повалил в снег и схватил за шею. В Омске задержали мужчину, напавшего на соседку

Позже полицейские установили, что бывший сосед женщины уже был судим за кражи и убийство, его удалось задержать в Кировском округе с помощью бойцов СОБРа Росгвардии. На допросе он рассказал, что украденные украшения сдал в ломбард и получил за них 17 000 рублей, на большую часть денег он купил алкоголь.