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Попытки похудеть привели Дану Борисову на больничную койку

Попытки похудеть привели Дану Борисову на больничную койку

15 февраля 2024, 17:10
Фото: danaborisovaone / ВК
Экс-телеведущая Дана Борисова в очередной раз была госпитализирована. В скорую позвонила дочь пострадавшей. Прибывшая бригада в экстренном порядке направила Дану в стационар. Борисова призналась, что решила попробовать новый способ избавиться от лишнего веса.

Чтобы похудеть, Борисова применяла инъекционный препарат для лечения сахарного диабета. В процессе своего эксперимента Дана испытывала такие неприятные симптомы, как тошнота, слабость и тремор (дрожание) рук, но продолжила использовать препарат. В результате ее пришлось госпитализировать.

Как сообщает newia.ru, пострадавшая уже прошла обследование, в результате которого у нее были выявлены серьезные проблемы со здоровьем. Никаких запрещенных веществ в организме телезвезды обнаружено не было. Женщина будет проходить лечение у нескольких специалистов, среди которых есть и невролог.

Борисова отмечает, что использовала препарат в течение месяца, а также сделала две инъекции своей 16-летней дочери, за что готова ответить перед законом.

По словам врачей, Дане необходимо срочно прекратить экспериментировать и пройти общее обследование. Тремор может быть признаком развивающейся болезни Паркинсона.

#Здоровье#Диеты#Знаменитости#Все материалы авторов
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