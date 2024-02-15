Попытки похудеть привели Дану Борисову на больничную койку

Как сообщает newia.ru, пострадавшая уже прошла обследование, в результате которого у нее были выявлены серьезные проблемы со здоровьем. Никаких запрещенных веществ в организме телезвезды обнаружено не было. Женщина будет проходить лечение у нескольких специалистов, среди которых есть и невролог.