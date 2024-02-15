Попытки похудеть привели Дану Борисову на больничную койку

Posted Сегодня, 17:10
Published Сегодня, 17:10
Modified Сегодня, 17:12
Updated Сегодня, 17:12
Чтобы похудеть, Борисова применяла инъекционный препарат для лечения сахарного диабета. В процессе своего эксперимента Дана испытывала такие неприятные симптомы, как тошнота, слабость и тремор (дрожание) рук, но продолжила использовать препарат. В результате ее пришлось госпитализировать.
Как сообщает newia.ru, пострадавшая уже прошла обследование, в результате которого у нее были выявлены серьезные проблемы со здоровьем. Никаких запрещенных веществ в организме телезвезды обнаружено не было. Женщина будет проходить лечение у нескольких специалистов, среди которых есть и невролог.
Борисова отмечает, что использовала препарат в течение месяца, а также сделала две инъекции своей 16-летней дочери, за что готова ответить перед законом.
По словам врачей, Дане необходимо срочно прекратить экспериментировать и пройти общее обследование. Тремор может быть признаком развивающейся болезни Паркинсона.