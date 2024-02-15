Почему некоторые дети не произносят свои первые слова вовремя?

Posted Сегодня, 06:23
Published Сегодня, 06:23
Modified Сегодня, 06:29
Updated Сегодня, 06:29
Здесь стоит быть бдительным, потому что отсутствие речи может быть признаком серьезных заболеваний, рассказала логопед Наталья Абузарова.
Одной из причин отсутствия речи у детей может быть умственная отсталость или олигофрения — постоянное и необратимое поражение коры головного мозга еще внутри матки. Это происходит в первые три месяца беременности, когда формируется центральная нервная система, пояснила эксперт.
«Чем тяжелее степень умственной отсталости, тем ниже уровень развития речи, или она полностью отсутствует. Нарушение или отсутствие речи является обязательным симптомом при умственной отсталости и составляет основную часть дефекта состояний. Например, это наблюдается при синдроме Дауна — даже в период новорожденности такие малыши не гуляют. Так что уже на этом этапе можно подозревать возможные проблемы со здоровьем», — пояснила специалист журналисту интернет-издания «Подмосковье сегодня».
Кроме того, добавила она, отсутствие способности говорить может не только быть врожденным, но и зависеть от социальных факторов.
«Причиной отсутствия речи может быть педагогическая запущенность из-за социального окружения. Это когда ребенок предоставлен самому себе, и родители не принимают никакого участия в его воспитании и развитии, я имею в виду детей-маугли», — добавила логопед.