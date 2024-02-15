Почему некоторые дети не произносят свои первые слова вовремя?

«Чем тяжелее степень умственной отсталости, тем ниже уровень развития речи, или она полностью отсутствует. Нарушение или отсутствие речи является обязательным симптомом при умственной отсталости и составляет основную часть дефекта состояний. Например, это наблюдается при синдроме Дауна — даже в период новорожденности такие малыши не гуляют. Так что уже на этом этапе можно подозревать возможные проблемы со здоровьем», — пояснила специалист журналисту интернет-издания «Подмосковье сегодня».