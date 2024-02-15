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Суд вынес приговор бывшему омскому преподавателю за крупное мошенничество

Омский суд вынес приговор преподавателю-мошеннику за хищение денег у знакомых

15 февраля 2024, 09:18
Фото: 1MI

Суд вынес приговор бывшему омскому преподавателю за крупное мошенничество

На протяжении трех лет мужчина занимал деньги у знакомых под предлогом развития бизнеса, но в итоге положил их себе в карман.

О вынесении приговора рассказали в региональной прокуратуре, а деталями расследования поделились в УМВД. Бывший преподаватель ОмГАУ Виталий Пецевич признан виновным в мошенничестве. Делом занимался Первомайский районный суд.

Удалось установить, что в течение трех лет, с 2013 по 2016, мужчина занимал у знакомых предпринимателей крупные суммы. Предлог — развитие бизнеса в сфере горюче-смазочных материалов. Чтобы вызвать доверие, он утверждал, что имеет связи в госструктурах.

Какое-то время Пецевич возвращал вложенные деньги, однако после уехал из города, так и не возместив полную сумму. Так мошенник обманул 30 человек и одну организацию более чем на 125 миллионов рублей.

Его удалось задержать только через несколько лет в Екатеринбурге. В 2021 мужчина был заключен под стражу. Суд назначил ему наказание в виде 6 лет заключения, а также обязал возместить все украденные деньги.

Теперь не отвертится. Бывший омский преподаватель переквалифицировался в мошенника
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#Омск#Омская область#Суд#Мошенничество#Мошенники#Приговор#Мошеничество#Новости#Мошенник#Приговор суда#Оглашение приговора#Анастасия Баянова
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