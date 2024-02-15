Омский суд вынес приговор преподавателю-мошеннику за хищение денег у знакомых

Posted Сегодня, 09:18
Published Сегодня, 09:18
Modified Сегодня, 09:20
Updated Сегодня, 09:20
О вынесении приговора рассказали в региональной прокуратуре, а деталями расследования поделились в УМВД. Бывший преподаватель ОмГАУ Виталий Пецевич признан виновным в мошенничестве. Делом занимался Первомайский районный суд.
Удалось установить, что в течение трех лет, с 2013 по 2016, мужчина занимал у знакомых предпринимателей крупные суммы. Предлог — развитие бизнеса в сфере горюче-смазочных материалов. Чтобы вызвать доверие, он утверждал, что имеет связи в госструктурах.
Какое-то время Пецевич возвращал вложенные деньги, однако после уехал из города, так и не возместив полную сумму. Так мошенник обманул 30 человек и одну организацию более чем на 125 миллионов рублей.
Его удалось задержать только через несколько лет в Екатеринбурге. В 2021 мужчина был заключен под стражу. Суд назначил ему наказание в виде 6 лет заключения, а также обязал возместить все украденные деньги.