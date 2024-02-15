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Posted Сегодня, 07:38

Published Сегодня, 07:38

Modified Сегодня, 07:41

Updated Сегодня, 07:41

иллюстрация

Ничего не вздулось. В Омске затопило крытый велотрек из-за прорыва трубы

15 февраля 2024, 07:38
Фото: Город55
иллюстрация

В Омске затопило крытый велотрек из-за прорыва трубы

После завершения аварийных работ качество покрытия велотрека проверили и пришли к выводу, что потоп никак не сказался на его качестве.

В паблике «ЧП Омск» появилась информация о том, что в крытом велотреке на Вавилова, 45 случилась коммунальная авария. По этой причине с потолка прямо на деревянное покрытие лилась вода.

На видео записано, как спортсмены пытаются застелить пол баннером, чтобы как-то его спасти. В министерстве спорта Омской области рассказали, что вечером 13 февраля в здании прорвало одну из труб, по которой подается тепло.

Фото: «ЧП Омск»

Аварийная бригада быстро остановила воду и устранила последствия прорыва, отметили в пресс-службе ведомства. Сегодня утром, 15 февраля, глава регионального минспорта Иван Колесник еще раз осмотрел трековое полотно и ядро. С ним выезжали руководитель трека Александр Окунев и директор академии велоспорта Николай Николаев.

По их оценке, повреждений покрытия не случилось, так что тренировки можно продолжать в привычном режиме. К слову, велотрек в Омске появился в 2014 году.

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#Происшествия#Омск#Омская область#Прорыв трубы#Новости#Коммунальная авария#Алина Ясинская#Прорвало трубу#Велотрек
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