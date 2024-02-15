Ничего не вздулось. В Омске затопило крытый велотрек из-за прорыва трубы

Posted Сегодня, 07:38
Published Сегодня, 07:38
Modified Сегодня, 07:41
Updated Сегодня, 07:41
В паблике «ЧП Омск» появилась информация о том, что в крытом велотреке на Вавилова, 45 случилась коммунальная авария. По этой причине с потолка прямо на деревянное покрытие лилась вода.
На видео записано, как спортсмены пытаются застелить пол баннером, чтобы как-то его спасти. В министерстве спорта Омской области рассказали, что вечером 13 февраля в здании прорвало одну из труб, по которой подается тепло.
Аварийная бригада быстро остановила воду и устранила последствия прорыва, отметили в пресс-службе ведомства. Сегодня утром, 15 февраля, глава регионального минспорта Иван Колесник еще раз осмотрел трековое полотно и ядро. С ним выезжали руководитель трека Александр Окунев и директор академии велоспорта Николай Николаев.
По их оценке, повреждений покрытия не случилось, так что тренировки можно продолжать в привычном режиме. К слову, велотрек в Омске появился в 2014 году.