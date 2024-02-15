МСП из индустрии моды привлекли на развитие бизнеса кредитов почти на 36 млрд рублей

Отмечается, что объем финансовой поддержки в 2023 году увеличился на 44% по сравнению с предыдущим годом, а по сравнению с 2021 годом, когда еще не были введены санкции, спрос на льготное кредитование вырос более чем в два раза, передает ТАСС.