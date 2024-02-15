МСП из индустрии моды привлекли на развитие бизнеса кредитов почти на 36 млрд рублей

Posted Сегодня, 13:11
Published Сегодня, 13:11
Modified Сегодня, 13:11
Updated Сегодня, 13:11
Финансирование было привлечено благодаря льготным кредитам и поручительствам, предоставленным в рамках нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство».
Отмечается, что объем финансовой поддержки в 2023 году увеличился на 44% по сравнению с предыдущим годом, а по сравнению с 2021 годом, когда еще не были введены санкции, спрос на льготное кредитование вырос более чем в два раза, передает ТАСС.
Наибольший объем финансирования с государственной поддержкой получили предприниматели из Москвы (7,16 миллиарда рублей). В Московской и Ивановской областях объем кредитования составил 4,26 и 3,9 миллиарда рублей соответственно. Также в число регионов-лидеров вошли Санкт-Петербург (1,85 миллиарда рублей) и Свердловская область (1,44 миллиарда рублей).
По словам генерального директора Корпорации МСП Александра Исаевича, одновременно с ростом интереса к отечественным брендам заметно возросла и потребность бизнеса в получении дополнительного льготного финансирования, направленного на расширение производства. Так, предприниматели активнее стали брать кредиты на покупку оборудования и материалов.
Гендиректор корпорации также отметил, что помимо финансовой поддержки, которая включает инвестиционные кредиты, льготный лизинг оборудования и поручительства, бизнес может получить помощь в сбыте товаров. Поддержка предоставляется в рамках проекта Корпорации МСП под названием «МСП шьет».