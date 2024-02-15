Город55
ГлавноеВсе новости
Город55
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 13:11

Published Сегодня, 13:11

Modified Сегодня, 13:11

Updated Сегодня, 13:11

МСП из индустрии моды привлекли на развитие бизнеса кредитов почти на 36 млрд рублей

МСП из индустрии моды привлекли на развитие бизнеса кредитов почти на 36 млрд рублей

15 февраля 2024, 13:11
Фото: Изображение Midjourney
Предприятия из МСП-сектора, занимающиеся производством одежды, ткани и изделий из кожи, в 2023 году получили 35,9 миллиарда рублей на развитие своего бизнеса.

Финансирование было привлечено благодаря льготным кредитам и поручительствам, предоставленным в рамках нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство».

Отмечается, что объем финансовой поддержки в 2023 году увеличился на 44% по сравнению с предыдущим годом, а по сравнению с 2021 годом, когда еще не были введены санкции, спрос на льготное кредитование вырос более чем в два раза, передает ТАСС.

Наибольший объем финансирования с государственной поддержкой получили предприниматели из Москвы (7,16 миллиарда рублей). В Московской и Ивановской областях объем кредитования составил 4,26 и 3,9 миллиарда рублей соответственно. Также в число регионов-лидеров вошли Санкт-Петербург (1,85 миллиарда рублей) и Свердловская область (1,44 миллиарда рублей).

По словам генерального директора Корпорации МСП Александра Исаевича, одновременно с ростом интереса к отечественным брендам заметно возросла и потребность бизнеса в получении дополнительного льготного финансирования, направленного на расширение производства. Так, предприниматели активнее стали брать кредиты на покупку оборудования и материалов.

Гендиректор корпорации также отметил, что помимо финансовой поддержки, которая включает инвестиционные кредиты, льготный лизинг оборудования и поручительства, бизнес может получить помощь в сбыте товаров. Поддержка предоставляется в рамках проекта Корпорации МСП под названием «МСП шьет».

Подпишитесь
В УМВД России по Омской области сменился руководитель
Сегодня, 08:56
Зарплата до 62 тысяч. В министерстве финансов Омской области набирают сотрудников
Сегодня, 06:24
Второе поражение на выезде. Омский «Авангард» уступил «Автомобилисту» — 2:4
Сегодня, 16:19
Хотели «наказать». В Омске подростки жестоко избили одноклассника после уроков
Сегодня, 09:29
Ждут весну. В омском парке «Вокруг света» остановили колесо обозрения из-за морозов
Сегодня, 08:55
Срочно. Получил ожог ступни. В Омске ребенок упал в яму с кипятком и оказался в больнице
Сегодня, 15:21