Кировская область упала в рейтинге качества жизни на 3 позиции

Posted Сегодня, 06:47
Published Сегодня, 06:47
Modified Сегодня, 06:49
Updated Сегодня, 06:49
Однако Кировская область снизилась на три позиции и заняла 66-е место среди 85 регионов (не включая новые присоединенные территории), пишет newsler.ru.
Интересно, что по этому же рейтингу Кировская область стабильно удерживала свои позиции и занимала 63-е место в течение последних трех лет.
Еще более неблагополучное положение, согласно данным рейтинга, у регионов Тывы, Ингушетии, Еврейского автономного округа и Забайкальского края. Эти регионы занимают последние места в рейтинге.