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Кировская область упала в рейтинге качества жизни на 3 позиции

15 февраля 2024, 06:47
Агентство РИА Новости выпустило «Рейтинг жизни в российских регионах — 2023». Согласно этому рейтингу, в прошлом году качество жизни улучшилось во многих регионах России.

Однако Кировская область снизилась на три позиции и заняла 66-е место среди 85 регионов (не включая новые присоединенные территории), пишет newsler.ru.

Интересно, что по этому же рейтингу Кировская область стабильно удерживала свои позиции и занимала 63-е место в течение последних трех лет.

Еще более неблагополучное положение, согласно данным рейтинга, у регионов Тывы, Ингушетии, Еврейского автономного округа и Забайкальского края. Эти регионы занимают последние места в рейтинге.

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