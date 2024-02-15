Как понизить давление без лекарств: советы профессора Ионова

Еще одним способом является теплая ванна с добавлением хвои, но не горячее чем +37…+38 градусов. Это также поможет успокоиться. Профессор не рекомендует людям с повышенным артериальным давлением посещать парилки в банях, чтобы не ухудшить свое состояние. Еще один полезный способ — положить прохладное полотенце на область шеи и сделать горячую ванночку для ног. Это снизит давление, так как расширятся сосуды нижних конечностей и кровь будет туда оттекать.