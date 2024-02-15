Как понизить давление без лекарств: советы профессора Ионова

Posted Сегодня, 07:07
Published Сегодня, 07:07
Modified Сегодня, 07:09
Updated Сегодня, 07:09
Если возникла необходимость снизить артериальное давление и нет доступа к медикаментам, можно попробовать использовать нелекарственные средства. Главное — уменьшить физическую активность и успокоиться. Желательно лечь так, чтобы голова находилась выше тела. Подложите под спину подушки, чтобы область сердца была немного выше ног, пишут «Известия».
Рекомендуется приготовить настой мяты или добавить 10 капель пустырника, тысячелистника или боярышника в воду и выпить получившийся раствор. Эти травы помогут успокоиться и нормализовать сердцебиение, что снизит давление, по словам профессора.
Еще одним способом является теплая ванна с добавлением хвои, но не горячее чем +37…+38 градусов. Это также поможет успокоиться. Профессор не рекомендует людям с повышенным артериальным давлением посещать парилки в банях, чтобы не ухудшить свое состояние. Еще один полезный способ — положить прохладное полотенце на область шеи и сделать горячую ванночку для ног. Это снизит давление, так как расширятся сосуды нижних конечностей и кровь будет туда оттекать.
Однако, если описанные выше методы не помогли, необходимо сразу обратиться к врачу. Самолечение в этом случае не рекомендуется, заключил профессор.