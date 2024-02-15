Исправят за счет подрядчиков. Проекты ремонта омских больниц не прошли госэкспертизу

Проектную документацию для этих медучреждений разрабатывала одна и та же компания — ООО «Синкос» из Сургута. За работу фирме заплатили 1,064 млн рублей (омская поликлиника №4) и 856 тысяч (Черлакская ЦРБ). Фирмой «Синкос», зарегистрированной в 2020 году, владеет и руководит Антон Охотник. В конце 2023-го «Синкос» на два года включили в реестр недобросовестных поставщиков.