Исправят за счет подрядчиков. Проекты ремонта омских больниц не прошли госэкспертизу

Posted Сегодня, 05:23
Published Сегодня, 05:23
Modified Сегодня, 05:25
Updated Сегодня, 05:25
Сразу два проекта капремонта зданий поликлиник в Омской области накануне получили отрицательное заключение от «Государственной экспертизы Омской области». Речь идет о городской поликлинике №4, расположенной в Омске на проспекте Королева, и Черлакской ЦРБ на улице Почтовая.
Проектную документацию для этих медучреждений разрабатывала одна и та же компания — ООО «Синкос» из Сургута. За работу фирме заплатили 1,064 млн рублей (омская поликлиника №4) и 856 тысяч (Черлакская ЦРБ). Фирмой «Синкос», зарегистрированной в 2020 году, владеет и руководит Антон Охотник. В конце 2023-го «Синкос» на два года включили в реестр недобросовестных поставщиков.
Отметим, что в случае получения подрядчиком отрицательного заключения, он должен за свой счет исправить все недочеты, на которые ему указали, и заново ждать заключение.