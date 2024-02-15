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Исправят за счет подрядчиков. Проекты ремонта омских больниц не прошли госэкспертизу

15 февраля 2024, 05:23
Фото: 1MI
Иллюстрация

Госэкспертиза из-за недочетов забраковала проекты капремонта двух омских больниц

Разработкой проектной документации занималась одна компания — «Синкос» из Сургута.

Сразу два проекта капремонта зданий поликлиник в Омской области накануне получили отрицательное заключение от «Государственной экспертизы Омской области». Речь идет о городской поликлинике №4, расположенной в Омске на проспекте Королева, и Черлакской ЦРБ на улице Почтовая.

Проектную документацию для этих медучреждений разрабатывала одна и та же компания — ООО «Синкос» из Сургута. За работу фирме заплатили 1,064 млн рублей (омская поликлиника №4) и 856 тысяч (Черлакская ЦРБ). Фирмой «Синкос», зарегистрированной в 2020 году, владеет и руководит Антон Охотник. В конце 2023-го «Синкос» на два года включили в реестр недобросовестных поставщиков.

Отметим, что в случае получения подрядчиком отрицательного заключения, он должен за свой счет исправить все недочеты, на которые ему указали, и заново ждать заключение.

В жилых пятиэтажках. Проекты капремонта двух омских поликлиник прошли госэкспертизу
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#Общество#Омск#Омская область#Капремонт#Здравоохранение#Подрядчик#Поликлиника#Проект#Новости#Экспертиза#Черлакский район#Юлия Истомина
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