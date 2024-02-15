Хоккей на валенках и катание на хаски. В Омске пройдет День зимних видов спорта

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Published Сегодня, 02:47
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Уже в это воскресенье в Омске пройдет День зимних видов спорта. Мероприятие стартует 18 февраля с 2 часов дня и до 8 часов вечера на территории Сибирского кадетского корпуса. В этот день омичей ждут следующие развлечения:
Также будет организован фуд-корт, где гостей согреют горячими напитками и бутербродами.
Напомним, что уже традиционно по всей России отмечают День зимних видов спорта. Праздник появился в 2015 году в честь XXII Олимпийских зимних игр 2014 года в Сочи.
Ранее Город55 составил список ледовых площадок для массовых катаний. Катки работают по следующим адресам: ул. Завертяева, 5, пр. Королева, 20, ул. 70 лет Октября, 8/1, а также в парке им. 30-летия ВЛКСМ и парке «Зеленый остров». С режимом работы и стоимость можно ознакомиться ниже.