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Posted Сегодня, 02:47

Published Сегодня, 02:47

Modified Сегодня, 02:59

Updated Сегодня, 02:59

иллюстрация

Хоккей на валенках и катание на хаски. В Омске пройдет День зимних видов спорта

15 февраля 2024, 02:47
Фото: Город55
иллюстрация

Стало известно, когда в Омске пройдет День зимних видов спорта

Вход бесплатный для всех желающих.

Уже в это воскресенье в Омске пройдет День зимних видов спорта. Мероприятие стартует 18 февраля с 2 часов дня и до 8 часов вечера на территории Сибирского кадетского корпуса. В этот день омичей ждут следующие развлечения:

  • проверка меткости в хоккейной бросковой зоне или на огневом рубеже (как настоящие биатлонисты);
  • игра в керлинг;
  • турнир по хоккею на валенках;
  • турнир по снежному волейболу;
  • шоу омских сноубордистов;
  • метание валенка;
  • катание на хаски;
  • большая концертная программа.

Также будет организован фуд-корт, где гостей согреют горячими напитками и бутербродами.

Напомним, что уже традиционно по всей России отмечают День зимних видов спорта. Праздник появился в 2015 году в честь XXII Олимпийских зимних игр 2014 года в Сочи.

Ранее Город55 составил список ледовых площадок для массовых катаний. Катки работают по следующим адресам: ул. Завертяева, 5, пр. Королева, 20, ул. 70 лет Октября, 8/1, а также в парке им. 30-летия ВЛКСМ и парке «Зеленый остров». С режимом работы и стоимость можно ознакомиться ниже.

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#Общество#Спорт#Омск#Омская область#Новости#Сибирь#Сноуборд#Фотозона#День зимних видов спорта
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