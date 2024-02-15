«Газпром нефть» увеличила количество своих АЗС в России до полутора тысяч

Posted Сегодня, 08:28
Published Сегодня, 08:28
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Updated Сегодня, 08:32
В 2023 году в России открылось 49 новых АЗС «Газпромнефть», часть из них в новом для бренда регионе — Саратовской области. В итоге общее количество автозаправок сети достигло 1500 в 50 регионах.
Наибольшее число новых станций появилось в Московской области, Мурманской области и Краснодарском крае. Также в прошлом году компания открыла девять новых автозаправок на федеральных трассах М-11 «Нева», М-12 «Восток», М-4 «Дон», М-1 «Беларусь» и М-10 «Россия».
«В числе введенных в эксплуатацию объектов — как городские, так и трассовые АЗС с широким выбором услуг и товаров для автопутешественников. Также в прошлом году мы продолжили программу модернизации сети: было обновлено порядка 40 АЗС, благодаря чему число современных интерактивных станций „Газпромнефть“ в России выросло более чем на 30%», — отметил директор по региональным продажам «Газпром нефти» Дмитрий Шепельский.
По итогам года количество АЗС «Газпромнефть» с терминалами самообслуживания достигло 195. В этом году, добавляет Шепельский, компания продолжит активно развивать розничную сеть и расширять клиентский сервис.