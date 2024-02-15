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Долгострой оживет. Омичке одобрили проект реконструкции ТЦ на бульваре Архитекторов

15 февраля 2024, 04:39
Фото: Изображение Midjourney
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В долгострое у омской МЕГИ планируют открыть ТЦ с пунктами выдачи заказов

Компания «Омск бизнес» выкупила готовый на 9% торговый центр за 16,7 млн рублей.

Городу55 стало известно, под что решил приспособить долгострой на бульваре Архитекторов его новый собственник — компания «Омск Бизнес». В готовом на 9% объекте незавершенного строительства откроют торговый центр с пунктами выдачи заказов интернет-магазинов.

Компании уже одобрили проект реконструкции недостроенного здания на Левобережье Омска. В качестве экспертной организации выступило ООО «Базис». Над проектной документацией работали две местные компании — «Проект Магна» (Дмитрий Толкачев) и «Форпроект» (Андрей Бухтияров).

Участок, где находится объект незавершенного строительстваУчасток, где находится объект незавершенного строительства
Участок, где находится объект незавершенного строительства
Фото: Публичная кадастровая карта Омской области

Напомним, что ранее собственниками долгостроя были сначала «Авто Плюс Омск», а затем предприниматель Сергей Баер. У последнего объект незавершенного строительства изъяли по решению Арбитражного суда Омской области и реализовали его с торгов в июле прошлого года. Цена в итоге выросла в 23 раза — с 706,4 тысяч рублей до 16,7 млн. За такую сумму его и выкупила фирма «Омск Бизнес», которой руководит и владеет Ирина Бордовская.

ООО зарегистрировано в Исилькуле и специализируется на аренде и управлении собственным или арендованным недвижимым имуществом. По итогам 2023 года компания понесла убытки на сумму 1,6 млн рублей. Отметим, что Бордовская специализируется на деятельности парков культуры и отдыха.

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#Общество#Бизнес#Омск#Строительство#Долгострой#Предприниматель#Проект#Торговый центр#Новости#Экспертиза#Юлия Истомина
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