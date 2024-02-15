Долгострой оживет. Омичке одобрили проект реконструкции ТЦ на бульваре Архитекторов

Posted Сегодня, 04:39
Published Сегодня, 04:39
Modified Сегодня, 04:41
Updated Сегодня, 04:41
Городу55 стало известно, под что решил приспособить долгострой на бульваре Архитекторов его новый собственник — компания «Омск Бизнес». В готовом на 9% объекте незавершенного строительства откроют торговый центр с пунктами выдачи заказов интернет-магазинов.
Компании уже одобрили проект реконструкции недостроенного здания на Левобережье Омска. В качестве экспертной организации выступило ООО «Базис». Над проектной документацией работали две местные компании — «Проект Магна» (Дмитрий Толкачев) и «Форпроект» (Андрей Бухтияров).
Напомним, что ранее собственниками долгостроя были сначала «Авто Плюс Омск», а затем предприниматель Сергей Баер. У последнего объект незавершенного строительства изъяли по решению Арбитражного суда Омской области и реализовали его с торгов в июле прошлого года. Цена в итоге выросла в 23 раза — с 706,4 тысяч рублей до 16,7 млн. За такую сумму его и выкупила фирма «Омск Бизнес», которой руководит и владеет Ирина Бордовская.
ООО зарегистрировано в Исилькуле и специализируется на аренде и управлении собственным или арендованным недвижимым имуществом. По итогам 2023 года компания понесла убытки на сумму 1,6 млн рублей. Отметим, что Бордовская специализируется на деятельности парков культуры и отдыха.