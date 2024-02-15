Долгострой оживет. Омичке одобрили проект реконструкции ТЦ на бульваре Архитекторов

Напомним, что ранее собственниками долгостроя были сначала «Авто Плюс Омск», а затем предприниматель Сергей Баер. У последнего объект незавершенного строительства изъяли по решению Арбитражного суда Омской области и реализовали его с торгов в июле прошлого года. Цена в итоге выросла в 23 раза — с 706,4 тысяч рублей до 16,7 млн. За такую сумму его и выкупила фирма «Омск Бизнес», которой руководит и владеет Ирина Бордовская.