Город55
ГлавноеВсе новости
Город55
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 11:31

Published Сегодня, 11:31

Modified Сегодня, 11:33

Updated Сегодня, 11:33

иллюстрация

До 42% за год. В Омске снова выросли цены на топливо

15 февраля 2024, 11:31
Фото: Город55
иллюстрация

В Омске снова выросли цены на топливо

Есть некоторые вида бензина, которые снизились или остались на прежних ценовых категориях, однако таких не так уж и много.

Стало известно, как поменялись цены на топливо в Омской области. Соответствующие данные представил Омскстат. По данным аналитиков, за один месяц бензин вырос в цене в среднем на 0,39%.

В первом месяце 2024 года стоимость АИ-92 увеличилась на 0,41%. За АИ-95 омские автомобилисты начали отдавать на 0,51% больше. Если переводить проценты, то два этих вида топлива подорожали на 20 и 27 копеек.

При этом не весь бензин подорожал. Например, остались на прежнем уровне цены на АИ-98 и АИ-100. Одновременно с этим упали в цене дизель и газ. Снижение стоимости произошло на 0,56% и 2,04% соответственно.

По данным на февраль, АИ-92 стоит 48,17 рублей, а за АИ-95 отдают 52,39 рублей. Также известна цена на АИ-98 и АИ-100 — 67,51 рублей. Стоимость дизеля на уровне 64,74 рублей, газового моторного топлива — 22,85 рублей. Как замечают статистики, в сравнении с январем прошлого года в первом месяце 2024 года топливо подорожало от 7 до 42%.

Платите больше. В январские праздники на омских АЗС подорожал бензин
Узнать подробнее
#Общество#Экономика#Омск#Омская область#Бензин#Новости#Алина Ясинская
Подпишитесь
В УМВД России по Омской области сменился руководитель
Сегодня, 08:56
Зарплата до 62 тысяч. В министерстве финансов Омской области набирают сотрудников
Сегодня, 06:24
Будет интересный трудный хоккей: капитан «Авангарда» — о матче с «Автомобилистом»
Сегодня, 09:05
Хотели «наказать». В Омске подростки жестоко избили одноклассника после уроков
Сегодня, 09:29
Ждут весну. В омском парке «Вокруг света» остановили колесо обозрения из-за морозов
Сегодня, 08:55
Охвачен огнем. В Амурском поселке загорелся грузовик у продуктового магазина
Сегодня, 06:30