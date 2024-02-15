До 42% за год. В Омске снова выросли цены на топливо

По данным на февраль, АИ-92 стоит 48,17 рублей, а за АИ-95 отдают 52,39 рублей. Также известна цена на АИ-98 и АИ-100 — 67,51 рублей. Стоимость дизеля на уровне 64,74 рублей, газового моторного топлива — 22,85 рублей. Как замечают статистики, в сравнении с январем прошлого года в первом месяце 2024 года топливо подорожало от 7 до 42%.