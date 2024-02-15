До 42% за год. В Омске снова выросли цены на топливо

Posted Сегодня, 11:31
Published Сегодня, 11:31
Modified Сегодня, 11:33
Updated Сегодня, 11:33
Стало известно, как поменялись цены на топливо в Омской области. Соответствующие данные представил Омскстат. По данным аналитиков, за один месяц бензин вырос в цене в среднем на 0,39%.
В первом месяце 2024 года стоимость АИ-92 увеличилась на 0,41%. За АИ-95 омские автомобилисты начали отдавать на 0,51% больше. Если переводить проценты, то два этих вида топлива подорожали на 20 и 27 копеек.
При этом не весь бензин подорожал. Например, остались на прежнем уровне цены на АИ-98 и АИ-100. Одновременно с этим упали в цене дизель и газ. Снижение стоимости произошло на 0,56% и 2,04% соответственно.
По данным на февраль, АИ-92 стоит 48,17 рублей, а за АИ-95 отдают 52,39 рублей. Также известна цена на АИ-98 и АИ-100 — 67,51 рублей. Стоимость дизеля на уровне 64,74 рублей, газового моторного топлива — 22,85 рублей. Как замечают статистики, в сравнении с январем прошлого года в первом месяце 2024 года топливо подорожало от 7 до 42%.