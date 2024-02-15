Диетолог Мещерякова рассказала о последствиях переизбытка соли в рационе

Posted Сегодня, 07:09
Published Сегодня, 07:09
Modified Сегодня, 07:11
Updated Сегодня, 07:11
Соль состоит из хлора и натрия. Норма потребления пищевой соли составляет от 5 до 7 г в день. Излишек соли может вызвать серьезные проблемы, даже летальный исход. Однако соль также играет важную роль в организме: она поддерживает водно-солевой и кислотно-щелочной баланс, регулирует работу мышц и передачу нервных импульсов, пишут «Известия».
Часто люди не осознают, что потребляют слишком много соли ежедневно. Соль содержится во многих продуктах, таких как хлеб, полуфабрикаты, колбасные изделия, консервы, соусы, оливки, сухие завтраки, сыр, мясо, рыба, копчености, морепродукты и другие.
Избыток соли может привести к гипертонии, отекам, набору веса, отложению солей и нарушению работы почек и сосудов. Он также может нарушить обмен веществ. Когда концентрация соли повышается, организм дает сигналы для поддержания баланса: функция почек усиливается, чтобы удалить излишки натрия с мочой, и возникает жажда, чтобы компенсировать потерю жидкости.
Чтобы контролировать потребление соли, рекомендуется полностью исключить использование белой мелкой поваренной соли, заменив ее на морскую, гималайскую или каменную соль. Также стоит избегать полуфабрикатов, покупных соусов, консервов, готовых завтраков, чипсов и фастфуда. Пищу лучше присаливать немного за столом, а не во время приготовления. Вместо соли можно использовать другие специи, такие как гвоздика, куркума, тмин, чеснок или ароматические травы, например, базилик или тимьян.
Если рацион сбалансирован и включает рыбу, морепродукты, мясо, молочные продукты, овощи и зелень, то нет необходимости добавлять пищевую соль. Эти продукты полностью удовлетворяют потребность организма в натрии и хлоре.