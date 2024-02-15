Диетолог Мещерякова рассказала о последствиях переизбытка соли в рационе

Чтобы контролировать потребление соли, рекомендуется полностью исключить использование белой мелкой поваренной соли, заменив ее на морскую, гималайскую или каменную соль. Также стоит избегать полуфабрикатов, покупных соусов, консервов, готовых завтраков, чипсов и фастфуда. Пищу лучше присаливать немного за столом, а не во время приготовления. Вместо соли можно использовать другие специи, такие как гвоздика, куркума, тмин, чеснок или ароматические травы, например, базилик или тимьян.