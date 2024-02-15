Больше лакомств. Омский «Сладонеж» собрался реконструировать цех на 22 Партсъезда

Posted Сегодня, 04:36
Published Сегодня, 04:36
Modified Сегодня, 05:25
Updated Сегодня, 05:25
Городу55 стало известно, что открытое акционерное общество «Сладонеж» готовится к реконструкции объекта незавершенного строительства на своей территории. В здании на 22 Партсъезда в Центральном округе компания собирается открыть производственный цех.
Проект реконструкции уже прошел экспертизу. Положительное заключение «Сладонежу» выдал «Экспертно-проектный центр». Разработкой проектной документации занималась омская компания «Хаска 55», которой руководит и владеет Константин Бабенко.
В мае прошлого года ОАО «Сладонеж», кстати, выдали разрешение на строительство склада на улице 22 Партсъезда. Он расположится на земельном участке площадью 6184 кв. м, между производственным корпусом и административным зданием кондитерской фабрики.
Добавим, что в 2022 году выручка ОАО достигла 5,4 млрд рублей, а чистая прибыль выросла до 238,4 млн рублей. Директором «Сладонежа» с 2014 года является Евгений Лейбович.