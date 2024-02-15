АО СК «РСХБ-Страхование» приняло участие в заседании выставки «Агротехнологии-2024»

Posted Сегодня, 13:34
Published Сегодня, 13:34
Modified Сегодня, 13:36
Updated Сегодня, 13:36
Выступая с докладом, Сергей Простатин отметил, что агрострахование на протяжении последних лет демонстрирует стабильное развитие. Главным драйвером развития выступает программа страхования на случай ЧС, которая была запущена в 2022 году. Программа отличается простотой в определении факторов гибели урожая и высокой скоростью осуществления выплат. Средний срок возмещения в АО СК «РСХБ-Страхование» составляет 7 рабочих дней с даты предоставления документов на урегулирование, минимальный — 4 дня, максимальный — 12 дней.
Спикер также подчеркнул, что в условиях негативных изменений климата, благодаря возможной доступности и коротких сроков урегулирования убытка продолжится рост интереса аграриев к программе страхования на случай ЧС природного характера. Данная программа актуальна и для Прикамья, где минувшим летом из-за засухи режим ЧС объявлялся в двух муниципалитетах региона.
Финалом пленарного заседания стало подписание Соглашения о взаимодействии и сотрудничестве между Министерством агропромышленного комплекса Пермского края и АО СК «РСХБ-Страхование», в рамках которого стороны обязуются осуществлять информационное взаимодействие с целью создания условий для развития производственного потенциала и финансовой грамотности сельхозтоваропроизводителей Пермского края.