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АО СК «РСХБ-Страхование» приняло участие в заседании выставки «Агротехнологии-2024»

АО СК «РСХБ-Страхование» приняло участие в заседании выставки «Агротехнологии-2024»

15 февраля 2024, 13:34
Фото: Кирилл Козлов
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14 февраля АО СК «РСХБ-Страхование» приняло участие в пленарном заседании «АПК: инвестиции в будущее» в рамках VI межрегиональной специализированной выставки-форума сельскохозяйственной техники, современных технологий, материалов «Агротехнологии-2024».

Выступая с докладом, Сергей Простатин отметил, что агрострахование на протяжении последних лет демонстрирует стабильное развитие. Главным драйвером развития выступает программа страхования на случай ЧС, которая была запущена в 2022 году. Программа отличается простотой в определении факторов гибели урожая и высокой скоростью осуществления выплат. Средний срок возмещения в АО СК «РСХБ-Страхование» составляет 7 рабочих дней с даты предоставления документов на урегулирование, минимальный — 4 дня, максимальный — 12 дней.

Спикер также подчеркнул, что в условиях негативных изменений климата, благодаря возможной доступности и коротких сроков урегулирования убытка продолжится рост интереса аграриев к программе страхования на случай ЧС природного характера. Данная программа актуальна и для Прикамья, где минувшим летом из-за засухи режим ЧС объявлялся в двух муниципалитетах региона.

Финалом пленарного заседания стало подписание Соглашения о взаимодействии и сотрудничестве между Министерством агропромышленного комплекса Пермского края и АО СК «РСХБ-Страхование», в рамках которого стороны обязуются осуществлять информационное взаимодействие с целью создания условий для развития производственного потенциала и финансовой грамотности сельхозтоваропроизводителей Пермского края.

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