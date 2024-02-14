Выяснилось, какие профессии портят семейную жизнь

Например, работа официантки уже давно перестала быть связанной с непристойными ассоциациями или непрестижностью. Тем не менее, она может вызывать ревность у мужа. Среди мужских профессий далеко не лучшим выбором для брака являются те, которые требуют рабочего графика по вахте или длительные командировки. Однако есть и примеры крепких семейных отношений у капитанов дальнего следования.