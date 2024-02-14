Выяснилось, какие профессии портят семейную жизнь

Posted Сегодня, 09:52
Published Сегодня, 09:52
Modified Сегодня, 09:55
Updated Сегодня, 09:55
Психолог Артур Вафин отметил, что работа в эротической индустрии, стриптизе или производстве контента для взрослых является наиболее сложными в плане совмещения семейной жизни. Однако и у представителей более обычных профессий могут возникать трудности, пишет интернет-издание «Подмосковье сегодня».
Например, работа официантки уже давно перестала быть связанной с непристойными ассоциациями или непрестижностью. Тем не менее, она может вызывать ревность у мужа. Среди мужских профессий далеко не лучшим выбором для брака являются те, которые требуют рабочего графика по вахте или длительные командировки. Однако есть и примеры крепких семейных отношений у капитанов дальнего следования.
Согласно словам эксперта, построить крепкую семью проще всего тем, чья работа не связана с авралами и имеет стабильный график.
«Главное, чтобы у вас были рабочие дни с понедельника по пятницу, а выходные с семьей по субботам и воскресеньям. Профессия здесь не играет роли, такой график может быть у представителей различных специальностей — рабочих, творческих или высокоинтеллектуальных», — подчеркнул психолог.
Однако даже в крепких браках жизнь иногда может быть не безоблачной.