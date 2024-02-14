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Published Сегодня, 15:38

Modified Сегодня, 15:39

Updated Сегодня, 15:39

Врачи: Употребление жареной пищи представляет опасность для здоровья

14 февраля 2024, 15:38
По мнению врача-терапевта Виктории Ивановой, чрезмерное увлечение жареными блюдами может спровоцировать развитие таких заболеваний, кака сахарный диабет, цирроз печени, рак и атеросклероз.

По словам специалиста, в случае частого употребления жареной пищи риск возникновения инфарктов и инсультов значительно возрастает.

В ходе беседы с представителями издания NEWS.ru эксперт рекомендовала воздержаться от жарки продуктов на рафинированном масле, в котором содержится значительная доля бесполезных и высококалорийных жиров, способных нанести вред сердечно-сосудистой системе человека.

Терапевт объяснила, что проникающие внутрь организма вредные вещества имеют свойство накапливаться в клетках, постоянно оказывая на них разрушительное действие. Иванова также отметила, что при обжаривании продуктов до темной и плотной корочки повышается как общий вред, наносимый организму, так и канцерогенность готового блюда.

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