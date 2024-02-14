Врачи: Употребление жареной пищи представляет опасность для здоровья

Posted Сегодня, 15:38
Published Сегодня, 15:38
Modified Сегодня, 15:39
Updated Сегодня, 15:39
По словам специалиста, в случае частого употребления жареной пищи риск возникновения инфарктов и инсультов значительно возрастает.
В ходе беседы с представителями издания NEWS.ru эксперт рекомендовала воздержаться от жарки продуктов на рафинированном масле, в котором содержится значительная доля бесполезных и высококалорийных жиров, способных нанести вред сердечно-сосудистой системе человека.
Терапевт объяснила, что проникающие внутрь организма вредные вещества имеют свойство накапливаться в клетках, постоянно оказывая на них разрушительное действие. Иванова также отметила, что при обжаривании продуктов до темной и плотной корочки повышается как общий вред, наносимый организму, так и канцерогенность готового блюда.