Врачи: Употребление жареной пищи представляет опасность для здоровья

Терапевт объяснила, что проникающие внутрь организма вредные вещества имеют свойство накапливаться в клетках, постоянно оказывая на них разрушительное действие. Иванова также отметила, что при обжаривании продуктов до темной и плотной корочки повышается как общий вред, наносимый организму, так и канцерогенность готового блюда.