Вину не признал. Омский предприниматель поплатился в суде за незаконную вырубку леса

В Тарском горсуде рассмотрели уголовное дело 66-летнего бизнесмена. Его признали виновным в незаконной вырубке. Он занимался ею в течение года — с 2019-й по 2020-й. От его рук пострадали пихты и сосны. Известно, что мужчина проживает в Тарском районе.