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Published Сегодня, 05:56

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Updated Сегодня, 05:58

иллюстрация

Вину не признал. Омский предприниматель поплатился в суде за незаконную вырубку леса

14 февраля 2024, 05:56
Фото: Город55
иллюстрация

Омский предприниматель поплатился в суде за незаконную вырубку леса

Чтобы возместить причиненный им ущерб, суд решил наложить арест на дорогое авто мужчины.

В Тарском горсуде рассмотрели уголовное дело 66-летнего бизнесмена. Его признали виновным в незаконной вырубке. Он занимался ею в течение года — с 2019-й по 2020-й. От его рук пострадали пихты и сосны. Известно, что мужчина проживает в Тарском районе.

В суде озвучили общую площадь вырубки — 173,11 куб м. Как говорят в пресс-службе прокуратуры, виновный работал в одной из компаний, но не говорят названия. Из-за его действий Главное управление лесного хозяйства получило ущерб на сумму больше 652 тыс рублей.

Мужчина же вину не признал и решил не возмещать добровольно причиненный материальный вред. Ему назначили десять лет заключения. Отбывать наказание виновный будет в колонии общего режима.

Тарский межрайонный прокурор настоял также, чтобы с фигуранта взыскали материальный ущерб. Суд постановил наложить арест на машину мужчину, которая стоит недешево. После оглашения приговора он отправился под стражу.

Ранее Город55 писал, что в Омске ищут подрядчика, который вырубит деревья у детской поликлиники на 5-й Кордной. Рядом с медучреждением хотят спилить 12 вязов и по одному тополю и иве.

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