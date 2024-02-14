В России поступило в продажу отечественное лекарство от диабета

Posted Сегодня, 12:11
Published Сегодня, 12:11
Modified Сегодня, 12:11
Updated Сегодня, 12:11
Как передает inkazan.ru, данное лекарство выпускается на российском рынке в рамках программы импортозамещения.
Препарат «Квинсента» уже доступен для покупателей. Лекарство выпускается в двух формах. Рекомендуемая дозировка на начальном этапе лечения — 0,25/0,5 мг. Представители фармацевтической компании отметили, что новое отечественное лекарство поможет заполнить дефицит аналогичных препаратов, образовавшийся в 2023 году из-за прекращения поставок от единственного производителя.
«Квинсента» — это шприц-ручка, заполненная лекарством. Если объем препарата в шприце меньше рекомендуемой дозы, то селектор дозы остановится до того, как нулевая отметка совпадет с указателем. Это будет означать, что в организм поступило недостаточное количество лекарства. При этом селектор будет указывать объем, который нужно ввести из новой шприц-ручки, чтобы доза стала полной.
Следует отметить, что фармацевтическая промышленность России стремительно развивается. На рынок поступает все больше качественных аналогов и инновационных препаратов, предназначенных для лечения различных заболеваний. Ранее Ильгиз Хидиятов, главный врач ГАУЗ «РКОД МЗ РТ им. проф. М. З. Сигала», обратил внимание, что сейчас в стране нет проблем в плане обеспечения лекарственной терапии. Хотя некоторые товарные знаки ушли с российского рынка, их удалось заменить отечественными аналогами. Количество таких лекарственных средств продолжает расти, подытожил Хидиятов.