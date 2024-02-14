В России поступило в продажу отечественное лекарство от диабета

«Квинсента» — это шприц-ручка, заполненная лекарством. Если объем препарата в шприце меньше рекомендуемой дозы, то селектор дозы остановится до того, как нулевая отметка совпадет с указателем. Это будет означать, что в организм поступило недостаточное количество лекарства. При этом селектор будет указывать объем, который нужно ввести из новой шприц-ручки, чтобы доза стала полной.