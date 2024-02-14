Спикер Совфеда высоко оценила достижения реновации Норильска

Posted Сегодня, 19:20
Published Сегодня, 19:20
Modified Сегодня, 19:20
Updated Сегодня, 19:20
Утвержденный постановлением правительства комплексный план «Норникель» выполняет в сотрудничестве с федеральными и региональными властями. Общая стоимость программы составляет 120 миллиардов рублей, при этом 24 миллиарда поступили из федерального бюджета, 14,8 миллиарда рублей — из бюджета региона, 81,3 миллиарда рублей выделил «Норникель». Об этом пишут «Новые известия».
Особый интерес спикера Совета Федерации вызвала программа реновации жилищного фонда Норильска, которая началась с возведения «Норникелем» жилого комплекса «Солнечный». Компания потратила на реализацию проекта 1,27 миллиарда рублей, а ключи новоселам вручил лично Владимир Потанин в присутствии Валентины Матвиенко.
Норникель» очень много делает для социальной поддержки семей с детьми — это и отдых, и развитие спорта, и создание нормальных жилищных условий. Новые дома здесь сделаны уютно, квартиры меблированы», — заявила Валентина Матвиенко. Она также признала, что инфраструктура города приобретает дополнительный комфорт для иногородних специалистов, поскольку обеспечение жильем всегда играет главную роль в принятии предложения о работе.
Валентине Матвиенко также продемонстрировали новую транспортную модель Норильска, которая включает в себя массовое использование теплых остановок, тщательно проработанные городские маршруты, удобный график движения общественного транспорта, пополнения парка новыми машинами. По количеству теплых остановок Норильск впереди всех городов Арктики. Теплые остановки «Норникеля» доступны также на производственных площадках.
Делегация осмотрела одну из ведущих производственных площадок «Норникеля» — Надеждинский металлургический завод (НМЗ). Там парламентарии ознакомились с работой предприятия и высоко оценили динамику развития флагманского экологического проекта компании — «Серной программы», которая начала работать в 2023 году. Эта программа стала крупнейшей частью федерального проекта «Чистый воздух» и была направлена на снижение негативного влияния производства на качество воздуха в городе. По итогам мер, принятых для утилизации диоксида серы на первом этапе, предполагается достичь снижения объемов выбросов на 45%. Объем инвестиций «Норникеля» в этот проект уже превосходит 180 миллиардов рублей.
«Все, что сейчас делается, — реновация жилья, обновление коммунального хозяйства, решение экологических проблем, программы „Чистый Норильск“ и „Чистый воздух“ — это то, что норильчане видят и ценят. Хотя это действительно только начало пути, и планы у нас долгосрочные», — заявил Владимир Потанин, подытожив, что жители Норильска всегда были героями. И сейчас настал тот судьбоносный момент, когда следует дать достойную жизнь людям, вносящим свой трудовой вклад в развитие Норильска как опорной арктической территории.