Спикер Совфеда высоко оценила достижения реновации Норильска

«Все, что сейчас делается, — реновация жилья, обновление коммунального хозяйства, решение экологических проблем, программы „Чистый Норильск“ и „Чистый воздух“ — это то, что норильчане видят и ценят. Хотя это действительно только начало пути, и планы у нас долгосрочные», — заявил Владимир Потанин, подытожив, что жители Норильска всегда были героями. И сейчас настал тот судьбоносный момент, когда следует дать достойную жизнь людям, вносящим свой трудовой вклад в развитие Норильска как опорной арктической территории.