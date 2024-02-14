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Published Сегодня, 11:56

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Updated Сегодня, 14:53

Россияне смогут увидеть сближение Юпитера и Луны

Россияне смогут увидеть сближение Юпитера и Луны

14 февраля 2024, 11:56
Фото: ИА «Взгляд-инфо»
Жители ряда городов России в четверг, 15 февраля, смогут наблюдать уникальное космическое явление: сближение Луны и Юпитера.

 

Отмечается, что Юпитер несложно будет найти даже без специальных приспособлений. Он будет выглядеть как яркая звезда рядом с Луной, пишет ИА «Взгляд-инфо».

С помощью прогноза, выполненного по технологии Метеум, эксперты составили перечень городов, где можно будет увидеть явление. Сближение планет обрадует жителей Саратова, Самары, Хабаровска, Архангельска, Перми, Ижевска, Ульяновска. Кроме этого, его будет видно в Казани, Нижнем Новгороде, Набережных Челнов и Краснодаре.

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