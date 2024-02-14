Россияне смогут увидеть сближение Юпитера и Луны

С помощью прогноза, выполненного по технологии Метеум, эксперты составили перечень городов, где можно будет увидеть явление. Сближение планет обрадует жителей Саратова, Самары, Хабаровска, Архангельска, Перми, Ижевска, Ульяновска. Кроме этого, его будет видно в Казани, Нижнем Новгороде, Набережных Челнов и Краснодаре.