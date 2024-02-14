Россияне смогут увидеть сближение Юпитера и Луны

Posted Сегодня, 11:56
Published Сегодня, 11:56
Modified Сегодня, 14:53
Updated Сегодня, 14:53
Отмечается, что Юпитер несложно будет найти даже без специальных приспособлений. Он будет выглядеть как яркая звезда рядом с Луной, пишет ИА «Взгляд-инфо».
С помощью прогноза, выполненного по технологии Метеум, эксперты составили перечень городов, где можно будет увидеть явление. Сближение планет обрадует жителей Саратова, Самары, Хабаровска, Архангельска, Перми, Ижевска, Ульяновска. Кроме этого, его будет видно в Казани, Нижнем Новгороде, Набережных Челнов и Краснодаре.