РЭО: Железнодорожные шпалы теперь можно приобрести на ЭТП

Posted Сегодня, 06:57
Published Сегодня, 06:57
Modified Сегодня, 06:57
Updated Сегодня, 06:57
Компания АО «Торговый дом РЖД» зарегистрировалась и подписала оферту на электронной торговой площадке (ЭТП) для торговли вторичными материальными ресурсами, которую запустил Российский экологический оператор. Об этом сообщает tagilcity.ru.
В этот проект включился крупный игрок — РЖД, с которым РЭО уже сотрудничает в других областях. На ЭТП компания начала реализацию непригодных для использования шпал. Из таких шпал можно получить щебень, что привлечет потенциальных покупателей из сферы строительства и тех, кто занимается укладкой площадок. Все больше компаний, следующих принципам экономики замкнутого цикла, присоединяются к нашей платформе, и мы будем развивать ее для удобства всех пользователей, сообщил генеральный директор РЭО Денис Буцаев.
Компания уже оплатила год пользования площадкой и успешно реализовала первый лот на сумму 500 тысяч рублей. Это были железобетонные шпалы общим весом 7675 тонн, которые не годятся для укладки из-за трещин и сколов.
Акционерное общество «Торговый дом РЖД» является крупнейшим снабженческим подразделением холдинга «РЖД». Компания поставляет широкий спектр материально-технических ресурсов «Российским железным дорогам» и их 37 дочерним компаниям, закупает подвижной состав и организует оборот бывших в употреблении материалов внутри холдинга «РЖД». На электронной торговой площадке ППК «РЭО» мы разместили лот «железобетонные шпалы», которые принадлежали ОАО «РЖД», но были выведены из эксплуатации в связи с техническими и геометрическими дефектами, объяснил начальник департамента поставок подвижного состава АО «ТД РЖД» Надим Никитин.
По словам руководителя проекта ЭТП Заура Абдурахимова, на площадке уже зарегистрировано 2424 пользователя.
Они выставили на продажу 1104 лота на общую сумму 2800 миллиардов рублей. Функционал площадки будет расширен. Мы планируем внедрить услугу заключения долгосрочных контрактов на ЭТП, что позволит компаниям работать через площадку без необходимости заключать новые договоры каждый раз, подтверждая все операции счетом-офертой, подчеркнул специалист.