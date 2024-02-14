РЭО: Железнодорожные шпалы теперь можно приобрести на ЭТП

В этот проект включился крупный игрок — РЖД, с которым РЭО уже сотрудничает в других областях. На ЭТП компания начала реализацию непригодных для использования шпал. Из таких шпал можно получить щебень, что привлечет потенциальных покупателей из сферы строительства и тех, кто занимается укладкой площадок. Все больше компаний, следующих принципам экономики замкнутого цикла, присоединяются к нашей платформе, и мы будем развивать ее для удобства всех пользователей, сообщил генеральный директор РЭО Денис Буцаев.