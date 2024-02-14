Профессии бармена и массажиста могут стать причиной ревности в браке

«Конечно, мы сейчас не живем во времена, когда работа официантки ассоциировалась с проститутками или была непопулярной. Но такая работа может вызывать ревность у мужа. Среди профессий, которые могут быть нежелательными для брака, это те, которые требуют долгих командировок или вахтового метода работы. Хотя мы знаем примеры крепких браков у капитанов дальнего плавания», — говорит эксперт.