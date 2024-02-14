Профессии бармена и массажиста могут стать причиной ревности в браке

Posted Сегодня, 06:11
Published Сегодня, 06:11
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Updated Сегодня, 06:15
«Конечно, мы сейчас не живем во времена, когда работа официантки ассоциировалась с проститутками или была непопулярной. Но такая работа может вызывать ревность у мужа. Среди профессий, которые могут быть нежелательными для брака, это те, которые требуют долгих командировок или вахтового метода работы. Хотя мы знаем примеры крепких браков у капитанов дальнего плавания», — говорит эксперт.
Согласно его словам, легче построить крепкую семью для тех, у кого работа связана со стабильным графиком без авралов.
«Это значит, что вы работаете с понедельника по пятницу, а по субботам и воскресеньям проводите время с семьей. Неважно, какой у вас профессии, в таком режиме могут работать люди разных специальностей — рабочие, творческие, интеллектуальные. Главное — регулярный график», — подчеркивает психолог.
Однако даже в сильном браке жизнь не всегда безоблачна.
«Люди с такими важными профессиями, как врач, пожарный и военнослужащий, имеют стабильные, но проблемные браки. Особенно это относится к врачам — это именно они часто обращаются ко мне за консультацией по вопросам отношений и укрепления брака», — добавляет Вафин.
Самая высокая статистика разводов, по словам психолога, отмечается среди барменов и массажистов: активное общение с телом и с людьми в состоянии алкогольного или наркотического опьянения вызывает ревность и может привести к изменам, пишет интернет-издание «Подмосковье сегодня».