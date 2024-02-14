Прихватило сердце. В Омске госавтоинспекторы довезли больную женщину до врачей

Posted Сегодня, 07:33
Published Сегодня, 07:33
Modified Сегодня, 07:36
Updated Сегодня, 07:36
Стало известно, что госавтоинспекторы помогли омичам доставить больную женщину к медикам. Они увидели, что им машут руками люди на Ленинградском мосту.
Экипаж ДПС уже закончил работу к тому времени, но полицейские не могли не остановиться. Как оказалось, жене омича стала неожиданно плохо. Мужчина забил тревогу, так как подумал, что это сердечный приступ.
Компания вызвала скорую помощь, однако не знала, когда именно приедут медики, а также сильно переживала, что состояние женщины может ухудшиться.
Полицейские решили доставить ее с сопровождающими на служебной машине до врачей. Женщину доставили в БСМП-2, где она получила необходимую помощь.