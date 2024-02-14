Омская область к 9 Мая планирует закупить георгиевские ленты на 800 тысяч рублей

Posted Сегодня, 09:31
Published Сегодня, 09:31
Modified Сегодня, 09:33
Updated Сегодня, 09:33
Центр патриотического воспитания молодежи Омской области планирует ко Дню Победы закупить георгиевские ленты на 800 тысяч рублей. Заявки от поставщиков принимают до 22 февраля.
Согласно документам, опубликованным на сайте госзакупок, всего собираются приобрести 200 тысяч лент. Заложена стоимость в 4 рубля за штуку. Товар необходимо поставить в течение 5 дней с момента подписания контракта.
«Материал ленты — тканое полотно репсового вида с использованием полиэфирных нитей, окрашенных в массе, оранжевого и черного цвета», — говорится в описании товара.
Отметим, что год назад на закупку георгиевских лент также выделяли 800 тысяч рублей.