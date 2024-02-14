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Омская область к 9 Мая планирует закупить георгиевские ленты на 800 тысяч рублей

14 февраля 2024, 09:31
Фото: 1MI
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Всего необходимо поставить 200 тысяч лент.

Центр патриотического воспитания молодежи Омской области планирует ко Дню Победы закупить георгиевские ленты на 800 тысяч рублей. Заявки от поставщиков принимают до 22 февраля.

Согласно документам, опубликованным на сайте госзакупок, всего собираются приобрести 200 тысяч лент. Заложена стоимость в 4 рубля за штуку. Товар необходимо поставить в течение 5 дней с момента подписания контракта.

«Материал ленты — тканое полотно репсового вида с использованием полиэфирных нитей, окрашенных в массе, оранжевого и черного цвета», — говорится в описании товара.

Отметим, что год назад на закупку георгиевских лент также выделяли 800 тысяч рублей.

Ко Дню Победы Омская область закупит георгиевские ленты на 800 тысяч рублей
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#Общество#Омская область#Госзакупки#День Победы#Евгений Игишев#Георгиевские ленточки
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