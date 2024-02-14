Нынче библиотека. В Омске изменили название популярной остановки «Магазин»

Posted Сегодня, 11:37
Published Сегодня, 11:37
Modified Сегодня, 11:39
Updated Сегодня, 11:39
В Омске переименовали остановку в Ленинском округе, которая раньше называлась «Магазин». Депутаты Горсовета поддержали инициативу омских муниципальных библиотек.
За переименование остановки выступали в том числе работники библиотеки имени Зои Космодемьянской, которая находится недалеко от этого объекта по улице 10-я Чередовая. Авторы идеи отмечали, что остановок с названием «Магазин» достаточно много по городу. В пояснительной записке они также добавили, что библиотека имени Зои Космодемьянской является лучшей в Омске.
Решено, что теперь остановка будет называться «Библиотека имени Зои Космодемьянской». В администрации Омска отметили, что эти изменения будут еще раз напоминать омичам о подвиге юной разведчицы, которая погибла в годы Великой Отечественной войны.
Напомним, что в Омске с февраля курсируют автобусы из Омска до Черемушек. Новый маршрут ввели с 12 числа. Пригородный транспорт № 133 будет ездить ежедневно. «Омскоблавтотранс» публиковал расписание, по которому двигаются автобусы.