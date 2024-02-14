Нынче библиотека. В Омске изменили название популярной остановки «Магазин»

За переименование остановки выступали в том числе работники библиотеки имени Зои Космодемьянской, которая находится недалеко от этого объекта по улице 10-я Чередовая. Авторы идеи отмечали, что остановок с названием «Магазин» достаточно много по городу. В пояснительной записке они также добавили, что библиотека имени Зои Космодемьянской является лучшей в Омске.