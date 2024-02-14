Проект нового погоста с биотуалетами под Ярославлем обойдется в 9 млн рублей

Posted Сегодня, 09:25
Published Сегодня, 09:25
Modified Сегодня, 09:36
Updated Сегодня, 09:36
Площадь нового кладбища составит 20 га, с возможностью расширения в будущем на 30 га. Также будет создана трехсотметровая санитарно-защитная зона. Главная аллея кладбища будет иметь площадь 1300 метров и будет освещена. Подсветка также будет установлена на въезде на кладбище, пишет YarNews.
Кладбище будет разделено на секторы с учетом перемещения машин граждан между ними. На его территории будет обеспечена стоянка для автотранспорта и катафалков, а также площадки для сбора мусора. Кроме того, на кладбище будут установлены лавки, урны и биотуалеты.
Проект документации явно указывает на необходимость исключить размещение кладбища в водоохранной зоне и провести работу по грунтовым водам. Особое внимание следует уделить местам, где в прошлом году было выявлено превышение уровня грунтовых вод.