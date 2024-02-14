Проект нового погоста с биотуалетами под Ярославлем обойдется в 9 млн рублей

Кладбище будет разделено на секторы с учетом перемещения машин граждан между ними. На его территории будет обеспечена стоянка для автотранспорта и катафалков, а также площадки для сбора мусора. Кроме того, на кладбище будут установлены лавки, урны и биотуалеты.