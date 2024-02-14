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Проект нового погоста с биотуалетами под Ярославлем обойдется в 9 млн рублей

14 февраля 2024, 09:25
Под Ярославлем планируется строительство нового кладбища в районе деревни Прохоровское. Для этого был объявлен электронный аукцион на выполнение работ по проекту. Заявки от подрядчиков принимаются до 26 февраля, а стоимость работ оценивается в 9 миллионов рублей.

Площадь нового кладбища составит 20 га, с возможностью расширения в будущем на 30 га. Также будет создана трехсотметровая санитарно-защитная зона. Главная аллея кладбища будет иметь площадь 1300 метров и будет освещена. Подсветка также будет установлена на въезде на кладбище, пишет YarNews.

Кладбище будет разделено на секторы с учетом перемещения машин граждан между ними. На его территории будет обеспечена стоянка для автотранспорта и катафалков, а также площадки для сбора мусора. Кроме того, на кладбище будут установлены лавки, урны и биотуалеты.

Проект документации явно указывает на необходимость исключить размещение кладбища в водоохранной зоне и провести работу по грунтовым водам. Особое внимание следует уделить местам, где в прошлом году было выявлено превышение уровня грунтовых вод.

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