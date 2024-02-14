Нельзя так проигрывать, а то начнем всех бояться: тренер «Авангарда» — об игре в Уфе

Posted Сегодня, 04:47
Published Сегодня, 04:47
Modified Сегодня, 04:49
Updated Сегодня, 04:49
Главный тренер омского «Авангарда» Михаил Кравец рассказал, что в матче с «Салаватом Юлаевым» было достаточно бросков и моментов, однако «ястребы» проиграли со счетом 2:7.
«Концовка „регулярки“, нельзя так проигрывать, а то действительно начнем бояться всего и всех», — заявил тренер.
Кравец добавил, что после счета 3:1, он планировал заменить голкипера Илью Проскурякова, но, переговорив с тренером вратарей, решил оставить. Также мнением о матче поделился нападающий Райан Спунер.
«Не сказал бы, что мы ужасно играли. Моментов было много, но не удавалось забивать. Это один из тех дней, когда отскоки были в пользу противника, и шайба залетала. Нужно оставить эту встречу позади, смотреть на позитивные моменты и готовиться к следующей. Не сказал бы, что счет по игре, не было такого ощущения», — поделился форвард.
Спунер рассказал, что у «Авангарда» были шансы реализовать численное большинство, но сделать это не удалось. «Салават» по ходу матча заработал 8 минут штрафного времени.
Полный обзор вчерашнего матча — в нашем материале: