Мэр Сочи Копайгородский: На пляжах города будут внедрены стандарты звездности

Posted Сегодня, 11:35
Published Сегодня, 11:35
Modified Сегодня, 11:44
Updated Сегодня, 11:44
В ходе совещания были обсуждены важные вопросы, касающиеся подготовки к новому летнему туристическому сезону. В данный момент, как отметил Копайгородский, идет большая работа, нацеленная на улучшение качества услуг в сфере обслуживания. В этой связи мэр инициировал внедрить на пляжах Сочи стандарты звездности, как это принято в гостиничной индустрии.
«Каждый пляж должен будет предоставить посетителям обязательный набор услуг в зависимости от категории. Так нашим жителям и гостям курорта будет проще выбрать для отдыха тот или иной участок береговой полосы в зависимости от своих предпочтений», — отметил мэр Сочи.
Руководитель городской администрации по итогам встречи поручил соответствующим структурам разработать механизм внедрения новшества. Также мэр Копайгородский распорядился сделать акцент на организации досуга, внести в программу отдыха больше развлекательных мероприятий.