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Мэр Сочи Алексей Копайгородский провел рабочую встречу с руководителями туристической отрасли

Мэр Сочи Копайгородский: На пляжах города будут внедрены стандарты звездности

14 февраля 2024, 11:35
Фото: t.me/AlekseiKopaigorodskii
Мэр Сочи Алексей Копайгородский провел рабочую встречу с руководителями туристической отрасли
Глава администрации Сочи Алексей Копайгородский провел рабочую встречу с руководителями туристической отрасли.

В ходе совещания были обсуждены важные вопросы, касающиеся подготовки к новому летнему туристическому сезону. В данный момент, как отметил Копайгородский, идет большая работа, нацеленная на улучшение качества услуг в сфере обслуживания. В этой связи мэр инициировал внедрить на пляжах Сочи стандарты звездности, как это принято в гостиничной индустрии.

«Каждый пляж должен будет предоставить посетителям обязательный набор услуг в зависимости от категории. Так нашим жителям и гостям курорта будет проще выбрать для отдыха тот или иной участок береговой полосы в зависимости от своих предпочтений», — отметил мэр Сочи.

Руководитель городской администрации по итогам встречи поручил соответствующим структурам разработать механизм внедрения новшества. Также мэр Копайгородский распорядился сделать акцент на организации досуга, внести в программу отдыха больше развлекательных мероприятий.

#Общество#Сочи#Копайгородский Алексей Сергеевич#Все материалы авторов
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