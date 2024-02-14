Мэр Сочи Копайгородский: На пляжах города будут внедрены стандарты звездности

В ходе совещания были обсуждены важные вопросы, касающиеся подготовки к новому летнему туристическому сезону. В данный момент, как отметил Копайгородский, идет большая работа, нацеленная на улучшение качества услуг в сфере обслуживания. В этой связи мэр инициировал внедрить на пляжах Сочи стандарты звездности, как это принято в гостиничной индустрии.