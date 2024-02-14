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Posted Сегодня, 12:42

Published Сегодня, 12:42

Modified Сегодня, 12:45

Updated Сегодня, 12:45

иллюстрация

Есть контакт. В минимущества отреагировали на отсутствие отопления в доме детей-сирот

14 февраля 2024, 12:42
Фото: Город55
иллюстрация

В омском минимущества отреагировали на отсутствие отопления в доме у детей-сирот

В ведомстве рассказали, что знают о проблеме в этих квартирах и решают вопросы, связанные с теплоснабжением здания.

В региональном минимущества прокомментировали ситуацию с жильем воспитанников детдомов в поселке Оконешниково. Речь идет о доме по улице Пролетарская.

Ранее жильцы рассказывали, что дом начал разваливаться: по стенам пошли трещины и появились проблемы с отоплением. По их словам, здание реставрировали, раньше в нем находился военкомат.

Районная администрация, по информации минимущества, уже подключилась к вопросу. Муниципальное предприятие будет контролировать восстановление температурного режима, запланирована промывка батарей. Для организации этих работ сотрудники муниципалитета проведут конкурс по отбору управляющей компании.

Как уточнили в пресс-службе ведомства, в минимущества региона, центре учета и содержания собственности Омской области знают о ситуации в этом доме. Более того, застройщика несколько раз просили устранить проблемы по гарантии, однако никаких действий со стороны компании не было.

В связи с этим центр учета содержания собственности региона обратился в суд. Дело рассматривается. Зафиксированы недочеты в отделке, но это не влияет на здание капитально. До конца недели в доме проведут еще одно обследование, добавили в минимущества.

К слову, воспитанники детских домов получили ключи от квартир в этом доме в 2022 году. По их словам, они уже обращались и центр учета содержания собственности Омской области, и в районную администрацию, и даже в прокуратуру. Кроме того, как утверждают жильцы, во время рабочей поездки на их проблему обращал внимание и губернатор Хоценко. Это было в 2023 году, но спустя полгода после этого визита проживающие в доме так и не заметили изменений.

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#Общество#Город#Омск#Омская область#Отопление#Жалобы#Сироты#Жилье#Дети-сироты#Новости#Минимущества#Алина Ясинская
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