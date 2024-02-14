Есть контакт. В минимущества отреагировали на отсутствие отопления в доме детей-сирот

К слову, воспитанники детских домов получили ключи от квартир в этом доме в 2022 году. По их словам, они уже обращались и центр учета содержания собственности Омской области, и в районную администрацию, и даже в прокуратуру. Кроме того, как утверждают жильцы, во время рабочей поездки на их проблему обращал внимание и губернатор Хоценко. Это было в 2023 году, но спустя полгода после этого визита проживающие в доме так и не заметили изменений.