Эксперты призывают ВОЗ отказаться от введения новых мер борьбы с употреблением табака

Эффект, безусловно, был, однако последние несколько лет статистика свидетельствует, что запретительные меры борьбы с потреблением табака практически исчерпали себя. Так, по данным опросов ВЦИОМ от июля 2022 года, доля курильщиков в России остается неизменной уже пять лет и составляет 33% населения страны.