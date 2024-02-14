Экс-директора омского УДХБ Галину Зурнаджан наградят по решению Горсовета

Напомним: Галина Зурнаджан ушла из УДХБ 12 февраля. О причинах ее отставки ничего не известно, но все произошло на фоне серьезных проблем с очисткой городских улиц от снега. Мэр Омска Сергей Шелест прокомментировал новость словами «Уверен, опыт и профессионализм Галины Максимовны будут востребованы в отрасли».