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Галина Зурнаджан

Экс-директора омского УДХБ Галину Зурнаджан наградят по решению Горсовета

14 февраля 2024, 07:55
Фото: мэрия Омска
Галина Зурнаджан

Экс-директора омского УДХБ Галину Зурнаджан наградят по решению Горсовета

Она получит почетную грамоту.

Галина Зурнаджан, до недавнего времени занимавшая пост директора в омском Управлении дорожного хозяйства и благоустройства, будет награждена почетной грамотой. Соответствующее предложение поступило в комитет Омского городского Совета по вопросам жилищно-коммунального хозяйства, и никто не стал возражать.

— Мы с Галиной Максимовной работали совместно многие годы, — рассказал глава комитета Сергей Фролов. — И когда я был вице-мэром, и когда потом мы были на равных, возглавляяя бюджетные учреждения… Я очень высокого мнения об этом человеке.

Депутаты проголосовали «за», но окончательное решение будет принято на пленарном заседании городского Совета. Вручение почетной грамоты связано с предстоящим Днем работника ЖКХ, который отмечается в третье воскресенье марта.

Напомним: Галина Зурнаджан ушла из УДХБ 12 февраля. О причинах ее отставки ничего не известно, но все произошло на фоне серьезных проблем с очисткой городских улиц от снега. Мэр Омска Сергей Шелест прокомментировал новость словами «Уверен, опыт и профессионализм Галины Максимовны будут востребованы в отрасли».

#Общество#Новости#УДХБ#Горсовет#Николай Эйхвальд#Галина Зурнаджан#Почетные грамоты
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