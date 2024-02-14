Экс-директора омского УДХБ Галину Зурнаджан наградят по решению Горсовета

Posted Сегодня, 07:55
Published Сегодня, 07:55
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Updated Сегодня, 07:57
Галина Зурнаджан, до недавнего времени занимавшая пост директора в омском Управлении дорожного хозяйства и благоустройства, будет награждена почетной грамотой. Соответствующее предложение поступило в комитет Омского городского Совета по вопросам жилищно-коммунального хозяйства, и никто не стал возражать.
— Мы с Галиной Максимовной работали совместно многие годы, — рассказал глава комитета Сергей Фролов. — И когда я был вице-мэром, и когда потом мы были на равных, возглавляяя бюджетные учреждения… Я очень высокого мнения об этом человеке.
Депутаты проголосовали «за», но окончательное решение будет принято на пленарном заседании городского Совета. Вручение почетной грамоты связано с предстоящим Днем работника ЖКХ, который отмечается в третье воскресенье марта.
Напомним: Галина Зурнаджан ушла из УДХБ 12 февраля. О причинах ее отставки ничего не известно, но все произошло на фоне серьезных проблем с очисткой городских улиц от снега. Мэр Омска Сергей Шелест прокомментировал новость словами «Уверен, опыт и профессионализм Галины Максимовны будут востребованы в отрасли».