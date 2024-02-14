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Довоенный флагман. В Омске за 950 тысяч продают отреставрированный Opel Kapitan

14 февраля 2024, 05:41
Фото: 1MI
Иллюстрация

В Омске за 950 тысяч выставили на продажу 85-летний Opel Kapitan

Машина на ходу. Пробег автомобиля составляет 80 тысяч километров.

В Омске выставили на продажу раритетный Opel Kapitan 1939 года выпуска. Объявление появилось на сайте «Авито». Цена машины — 950 тысяч рублей.

«Опель Капитан, 1939 г. в. Реставрация 2024 года. На ходу», — говорится в объявлении.

Пробег автомобиля составляет 80 тысяч километров. Машина оснащена 2,5-литровым двигателем мощностью 54 лошадиные силы.

СкриншотСкриншот
Скриншот
Фото: Авито

Opel Kapitan — западногерманский автомобиль представительского класса, выпускавшийся подразделением корпорации General Motors Opel с 1939 по 1970 год. Opel Kapitan был европейским флагманом корпорации GM. Трофейные автомобили этой модели имели очень широкое распространение в СССР в послевоенные годы.

Ранее Город55 рассказывал, что в Омске за 650 тысяч выставили на продажу раритетную бело-синюю «Волгу».

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#Авто#Омск#Авито#Реставрация#Евгений Игишев
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