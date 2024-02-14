Довоенный флагман. В Омске за 950 тысяч продают отреставрированный Opel Kapitan

Opel Kapitan — западногерманский автомобиль представительского класса, выпускавшийся подразделением корпорации General Motors Opel с 1939 по 1970 год. Opel Kapitan был европейским флагманом корпорации GM. Трофейные автомобили этой модели имели очень широкое распространение в СССР в послевоенные годы.