Довоенный флагман. В Омске за 950 тысяч продают отреставрированный Opel Kapitan

Posted Сегодня, 05:41
Published Сегодня, 05:41
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Updated Сегодня, 05:46
В Омске выставили на продажу раритетный Opel Kapitan 1939 года выпуска. Объявление появилось на сайте «Авито». Цена машины — 950 тысяч рублей.
«Опель Капитан, 1939 г. в. Реставрация 2024 года. На ходу», — говорится в объявлении.
Пробег автомобиля составляет 80 тысяч километров. Машина оснащена 2,5-литровым двигателем мощностью 54 лошадиные силы.
Opel Kapitan — западногерманский автомобиль представительского класса, выпускавшийся подразделением корпорации General Motors Opel с 1939 по 1970 год. Opel Kapitan был европейским флагманом корпорации GM. Трофейные автомобили этой модели имели очень широкое распространение в СССР в послевоенные годы.
Ранее Город55 рассказывал, что в Омске за 650 тысяч выставили на продажу раритетную бело-синюю «Волгу».