АО СК «РСХБ-Страхование» стало генеральным партнером круглого стола «АПК Прикамья»

Posted Сегодня, 12:05
Published Сегодня, 12:05
Modified Сегодня, 12:05
Updated Сегодня, 12:05
Организатором мероприятия стала газета «Коммерсантъ-Прикамье».
В состав президиума круглого стола вошли представители органов власти в лице министра агропромышленного комплекса Пермского края Павла Носкова, АО СК «РСХБ-Страхование» представляли директор Департамента развития корпоративного бизнеса Евгений Храбсков и директор филиала в городе Перми Людмила Федорова, а также представители агропромышленного бизнеса, науки и образования региона.
Выступая с докладом, Людмила Федорова рассказала о механизме и особенностях страхования урожая сельскохозяйственных культур, в том числе с господдержкой.
Спикер подчеркнула, что в настоящее время одним из востребованных направлений у аграриев Прикамья стало страхование урожая на случай ЧС. Рост популярности к данной программе страхования обусловлен расположением Пермского края в зоне рискованного земледелия. Так летом прошлого года режим ЧС из-за засухи объявлялся в двух муниципалитетах региона. Порядок выплат по данной программе существенно упрощен и ускорен.
По итогам прошедшего периода, минимальный срок осуществления выплаты, по опыту АО СК «РСХБ-Страхование», составил 4 рабочих дня с даты получения документов для урегулирования, средний срок — 7 дней, максимальный — 12 дней. Размер страховой суммы по программе рассчитан на возмещение прямых затрат хозяйства на возделывание погибшей площади и может составлять от 35 до 50% от страховой стоимости.