АО СК «РСХБ-Страхование» стало генеральным партнером круглого стола «АПК Прикамья»

Выступая с докладом, Людмила Федорова рассказала о механизме и особенностях страхования урожая сельскохозяйственных культур, в том числе с господдержкой.

Спикер подчеркнула, что в настоящее время одним из востребованных направлений у аграриев Прикамья стало страхование урожая на случай ЧС. Рост популярности к данной программе страхования обусловлен расположением Пермского края в зоне рискованного земледелия. Так летом прошлого года режим ЧС из-за засухи объявлялся в двух муниципалитетах региона. Порядок выплат по данной программе существенно упрощен и ускорен.