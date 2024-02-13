Вынудили взять кредиты. В Омске медсестра лишилась двух миллионов из-за мошенников

Злоумышленник убедил женщину передать полученные в смс-сообщениях коды, после чего заявил, что является мошенником. Далее якобы специалист портала Госуслуг говорил, что аккаунт омички взломан, из-за чего мошенники пытаются оформить кредиты. «Сотрудник Центробанка» сказал, что поможет спасти деньги, но для этого женщине нужно взять займы и перевести все средства на «безопасные» счета.