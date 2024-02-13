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иллюстрация

Вынудили взять кредиты. В Омске медсестра лишилась двух миллионов из-за мошенников

13 февраля 2024, 07:56
Фото: Город55
иллюстрация

В Омске медсестра взяла кредиты и лишилась двух миллионов из-за мошенников

Женщина в течение несколько дней общалась с аферистами и переводила им деньги, только ее сын по телефону сразу понял, куда отправились средства.

В региональном УМВД рассказали, что от рук мошенников пострадала 58-летняя медсестра одной из омских больниц. Менеджер оператора связи заявил по телефону, что у нее скоро заканчивает контракт по тариф, так что необходимо продлить его действие.

Злоумышленник убедил женщину передать полученные в смс-сообщениях коды, после чего заявил, что является мошенником. Далее якобы специалист портала Госуслуг говорил, что аккаунт омички взломан, из-за чего мошенники пытаются оформить кредиты. «Сотрудник Центробанка» сказал, что поможет спасти деньги, но для этого женщине нужно взять займы и перевести все средства на «безопасные» счета.

Таким образом омичка перевела аферистам 1,5 млн рублей. После «сотрудник ФСБ» по телефону заявил, что злоумышленники завладели ее деньгами и перевели от ее имени всю сумму на Украину. Собеседник начал угрожать обысками, ведь женщина стала фигуранткой по делу о финансировании террористов.

Омичку убедили спасти все ее имущество, так что она продала машину за 580 тыс рублей, а ноутбук, телефон и золотые драгоценности она сдала в ломбард. Полученные деньги она перевела на «безопасный счет». «Оперативник» сказал, что поможет вернуть все средства после следственных действий.

Далее женщине позвонил сын, проживающий в другом городе, и по разговору понял, что с ней связались мошенники. Омичка лишилась 2,3 млн рублей. Было возбуждено уголовное дело по факту мошенничества.

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#Происшествия#Омск#Омская область#Мошенничество#Уголовное дело#Новости#Алина Ясинская
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