Вынудили взять кредиты. В Омске медсестра лишилась двух миллионов из-за мошенников

Posted Сегодня, 07:56
Published Сегодня, 07:56
Modified Сегодня, 07:58
Updated Сегодня, 07:58
В региональном УМВД рассказали, что от рук мошенников пострадала 58-летняя медсестра одной из омских больниц. Менеджер оператора связи заявил по телефону, что у нее скоро заканчивает контракт по тариф, так что необходимо продлить его действие.
Злоумышленник убедил женщину передать полученные в смс-сообщениях коды, после чего заявил, что является мошенником. Далее якобы специалист портала Госуслуг говорил, что аккаунт омички взломан, из-за чего мошенники пытаются оформить кредиты. «Сотрудник Центробанка» сказал, что поможет спасти деньги, но для этого женщине нужно взять займы и перевести все средства на «безопасные» счета.
Таким образом омичка перевела аферистам 1,5 млн рублей. После «сотрудник ФСБ» по телефону заявил, что злоумышленники завладели ее деньгами и перевели от ее имени всю сумму на Украину. Собеседник начал угрожать обысками, ведь женщина стала фигуранткой по делу о финансировании террористов.
Омичку убедили спасти все ее имущество, так что она продала машину за 580 тыс рублей, а ноутбук, телефон и золотые драгоценности она сдала в ломбард. Полученные деньги она перевела на «безопасный счет». «Оперативник» сказал, что поможет вернуть все средства после следственных действий.
Далее женщине позвонил сын, проживающий в другом городе, и по разговору понял, что с ней связались мошенники. Омичка лишилась 2,3 млн рублей. Было возбуждено уголовное дело по факту мошенничества.