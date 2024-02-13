Врач рассказал, как правильно измерять давление

Хухрев также рекомендует измерять давление в одно и то же время, в спокойном состоянии, один раз на одной руке. Если есть сомнения или неясности, можно провести повторное измерение на другой руке. В таком случае, следует доверять измерению с более высоким показателем, чтобы получить более реальную картину о состоянии организма.