Город55
ГлавноеВсе новости
Город55
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 14:32

Published Сегодня, 14:32

Modified Сегодня, 14:39

Updated Сегодня, 14:39

Врач рассказал, как правильно измерять давление

13 февраля 2024, 14:32
Врач Хухрев поделился своими рекомендациями по правильному измерению артериального давления, чтобы получить точные результаты. Он отметил, что часто процедура проводится неправильно, что может привести к ошибочным показателям.

Эксперт указал, что измерение само по себе увеличивает давление из-за сильного сжатия, поэтому повторное измерение в течение короткого времени после первого даст неточные результаты. Поэтому следует доверять только первым значениям. Если необходимо повторно измерить давление на той же руке, это можно делать не раньше, чем через 30 минут, пишут «Известия».

Хухрев также рекомендует измерять давление в одно и то же время, в спокойном состоянии, один раз на одной руке. Если есть сомнения или неясности, можно провести повторное измерение на другой руке. В таком случае, следует доверять измерению с более высоким показателем, чтобы получить более реальную картину о состоянии организма.

Подпишитесь
Инсайд. Глава УМВД по Омской области Вячеслав Крючков оставляет свой пост
Сегодня, 05:12
Я никого не бил: брат омского депутат рассказал свою версию конфликта в ресторане
Сегодня, 10:47
Субкультуры омских пацанов. Как в городе развивалось байкерское движение
Вчера, 08:21
Омский рынок пассажироперевозок покинет еще один частный игрок
Сегодня, 02:51
Проиграли на выезде. Омский «Авангард» пропустил семь шайб от «Салавата»
Сегодня, 16:19
Репетиция плей-офф: форвард «Аванграда» Ткачев — о предстоящей игре с «Салаватом»
Сегодня, 09:40