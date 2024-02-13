Врач рассказал, как правильно измерять давление

Posted Сегодня, 14:32
Published Сегодня, 14:32
Modified Сегодня, 14:39
Updated Сегодня, 14:39
Эксперт указал, что измерение само по себе увеличивает давление из-за сильного сжатия, поэтому повторное измерение в течение короткого времени после первого даст неточные результаты. Поэтому следует доверять только первым значениям. Если необходимо повторно измерить давление на той же руке, это можно делать не раньше, чем через 30 минут, пишут «Известия».
Хухрев также рекомендует измерять давление в одно и то же время, в спокойном состоянии, один раз на одной руке. Если есть сомнения или неясности, можно провести повторное измерение на другой руке. В таком случае, следует доверять измерению с более высоким показателем, чтобы получить более реальную картину о состоянии организма.