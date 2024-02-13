В жилых пятиэтажках. Проекты капремонта двух омских поликлиник прошли госэкспертизу

Posted Сегодня, 05:35
Published Сегодня, 05:35
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Updated Сегодня, 05:37
Городу55 стало известно, что проекты капремонта двух омских поликлиник прошли госэкспертизу. Так, автономное учреждение «Государственная экспертиза Омской области» выдало положительное заключение на проект капитального ремонта городской поликлиники №11 на 2-й Поселковой.
Разработкой проектной документации для поликлиники занималась омская компания «Проект НП», которой владеют Людмила и Виктор Кузьминых. За работу им заплатили почти 632 тысячи рублей. В январе 2024-го уже успели заключить контракт на выполнение капремонта. Ремонтировать поликлинику за 8,5 млн рублей будет ООО «Метод» (учредитель и гендиректор — Ирина Кучерова).
Также положительное заключение от «Главного управления государственной экспертизы» получила «Государственная поликлиника №10». Проект капремонта разрабатывали для поликлиники, разработанной на улице Молодогвардейская. В исполнителях указан индивидуальный предприниматель Роман Фадеев, которому принадлежит компания «Управление механизации №33».
Добавим, что обе поликлиники находятся на первых этажах жилой пятиэтажки. Капремонт медучреждений должен состояться в 2024 году, но для поликлиники №10 на Молодогвардейской пока еще не начали искать подрядчика.