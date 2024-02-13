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В жилых пятиэтажках. Проекты капремонта двух омских поликлиник прошли госэкспертизу

13 февраля 2024, 05:35
Фото: 1MI
Иллюстрация

Госэкспертиза одобрила проекты капремонта двух омских поликлиник

Ремонт медицинских учреждений рассчитывают выполнить в 2024 году.

Городу55 стало известно, что проекты капремонта двух омских поликлиник прошли госэкспертизу. Так, автономное учреждение «Государственная экспертиза Омской области» выдало положительное заключение на проект капитального ремонта городской поликлиники №11 на 2-й Поселковой.

Разработкой проектной документации для поликлиники занималась омская компания «Проект НП», которой владеют Людмила и Виктор Кузьминых. За работу им заплатили почти 632 тысячи рублей. В январе 2024-го уже успели заключить контракт на выполнение капремонта. Ремонтировать поликлинику за 8,5 млн рублей будет ООО «Метод» (учредитель и гендиректор — Ирина Кучерова).

Также положительное заключение от «Главного управления государственной экспертизы» получила «Государственная поликлиника №10». Проект капремонта разрабатывали для поликлиники, разработанной на улице Молодогвардейская. В исполнителях указан индивидуальный предприниматель Роман Фадеев, которому принадлежит компания «Управление механизации №33».

Добавим, что обе поликлиники находятся на первых этажах жилой пятиэтажки. Капремонт медучреждений должен состояться в 2024 году, но для поликлиники №10 на Молодогвардейской пока еще не начали искать подрядчика.

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#Омск#Капремонт#Здравоохранение#Медицина#Поликлиника#Проект#Новости#Экспертиза#Юлия Истомина
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