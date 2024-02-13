В жилых пятиэтажках. Проекты капремонта двух омских поликлиник прошли госэкспертизу

Разработкой проектной документации для поликлиники занималась омская компания «Проект НП», которой владеют Людмила и Виктор Кузьминых. За работу им заплатили почти 632 тысячи рублей. В январе 2024-го уже успели заключить контракт на выполнение капремонта. Ремонтировать поликлинику за 8,5 млн рублей будет ООО «Метод» (учредитель и гендиректор — Ирина Кучерова).