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В Северной Корее началось строительство туристической зоны для российских туристов

13 февраля 2024, 10:10
В Северной Корее начали строить новую туристическую зону площадью 2,8 квадратных километров для принятия путешественников из России. Будут построены 17 отелей, 37 гостиниц, 29 магазинов и 4-километровый пляж, а также другие объекты инфраструктуры.

Ученый-специалист по Корее Константин Валерианович Асмолов заметил, что есть некоторые недопонимания вокруг этой новости. Новый туристический комплекс в районе Вонсан-Кальма уже давно существует, хотя, вероятно, он был предназначен для туристов из Китая. Однако все планы были нарушены из-за пандемии COVID-19. Теперь речь скорее идет о доработке существующих объектов, а не о начале строительства, пишет ИА RuNews24.ru.

Также ученый добавил, что данная туристическая зона находится на изолированном полуострове, и туристы будут иметь минимальное представление о северокорейской действительности.

Говоря о туризме в Северной Корее, нельзя не упомянуть множество негативного контента в интернете, который критикует страну как с политической, так и с туристической точки зрения. На эту тему собеседник издания привел пример случая с американским туристом, который проявил неуважение к культуре КНДР и был наказан за это.

Ученый объяснил, что против туризма в Северной Корее активно работает антикорейская пропаганда. История с американским туристом кардинально отличается в реальности от того, как ее представляют в пропаганде. По его словам, парень был очень пьян и решил «показать фигу режиму» в то время, когда гид отвернулся. Он попытался украсть пропагандистский лозунг, а затем в пьяном состоянии испортил его. Ученый выразил надежду, что наши туристы не будут себя так вести. Он подчеркнул, что необходимо учитывать особенности национально-культурного контекста при посещении других стран и не делать неподобающих поступков.

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