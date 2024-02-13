В Северной Корее началось строительство туристической зоны для российских туристов

Ученый объяснил, что против туризма в Северной Корее активно работает антикорейская пропаганда. История с американским туристом кардинально отличается в реальности от того, как ее представляют в пропаганде. По его словам, парень был очень пьян и решил «показать фигу режиму» в то время, когда гид отвернулся. Он попытался украсть пропагандистский лозунг, а затем в пьяном состоянии испортил его. Ученый выразил надежду, что наши туристы не будут себя так вести. Он подчеркнул, что необходимо учитывать особенности национально-культурного контекста при посещении других стран и не делать неподобающих поступков.