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В Омской области водителю вынесли приговор за пьяную езду со смертельным исходом

В Омской области вынесли приговор водителю, который сел за руль пьяным и сбил семью

13 февраля 2024, 11:09
Фото: 1MI

В Омской области водителю вынесли приговор за пьяную езду со смертельным исходом

Авария произошла два года назад. Мужчина сел в неисправный автомобиль и насмерть сбил молодую пару, идущую по обочине дороги.

Делом занимался Калачинский городской суд Омской области. Установлено, что осенью 2022 года пьяный местный житель сел за руль неисправного автомобиля. Во время поездки по дороге к селу Ивановка, он сбил молодую пару, которая шла по обочине.

В результате ДТП 21-летняя девушка и ее 23-летний муж скончались на месте происшествия от полученных травм. Водитель же решил уехать с этого участка, но все равно был задержан. Кроме того, в ходе следствия выяснилось, что погибшая девушка была его племянницей.

В пресс-службе региональной прокуратуры рассказали, что водитель частично признал вину в произошедшем. С учетом всей имеющийся информации, суд приговорил его к 11 годам заключения и лишил прав на 2 года и 10 месяцев. Также виновный должен будет выплатить 3 миллиона рублей компенсации родителям погибшей.

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