В Омской области вынесли приговор водителю, который сел за руль пьяным и сбил семью

Posted Сегодня, 11:09
Published Сегодня, 11:09
Modified Сегодня, 11:11
Updated Сегодня, 11:11
Делом занимался Калачинский городской суд Омской области. Установлено, что осенью 2022 года пьяный местный житель сел за руль неисправного автомобиля. Во время поездки по дороге к селу Ивановка, он сбил молодую пару, которая шла по обочине.
В результате ДТП 21-летняя девушка и ее 23-летний муж скончались на месте происшествия от полученных травм. Водитель же решил уехать с этого участка, но все равно был задержан. Кроме того, в ходе следствия выяснилось, что погибшая девушка была его племянницей.
В пресс-службе региональной прокуратуры рассказали, что водитель частично признал вину в произошедшем. С учетом всей имеющийся информации, суд приговорил его к 11 годам заключения и лишил прав на 2 года и 10 месяцев. Также виновный должен будет выплатить 3 миллиона рублей компенсации родителям погибшей.