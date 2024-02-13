В Омской области вынесли приговор водителю, который сел за руль пьяным и сбил семью

В результате ДТП 21-летняя девушка и ее 23-летний муж скончались на месте происшествия от полученных травм. Водитель же решил уехать с этого участка, но все равно был задержан. Кроме того, в ходе следствия выяснилось, что погибшая девушка была его племянницей.