В Омской области на питание учеников начальных классов выделили больше 1 млрд рублей

Posted Сегодня, 06:07
Published Сегодня, 06:07
Modified Сегодня, 06:17
Updated Сегодня, 06:17
Пресс-служба Правительства Омской области сообщает, что на горячее питание для учеников начальных классов выделили 1 млрд 127 млн рублей. Еще 14,7 миллионов рублей направили на питание учеников 5-11 классов из малоимущих семей.
В своем телеграм-канале Виталий Хоценко уточнил, что для дополнительной поддержки семей участников СВО выделили 48 миллионов рублей. Деньги пойдут на оплату детских садов и продленок в школах, а также бесплатного питания учеников средних и старших классов.
Кроме того, 163,5 миллиона рублей направлены на зарплату советникам директоров школ по воспитанию. На данный момент в школах работают 665 специалистов.
Ранее в регионе начала действовать еще одна мера социальной поддержки для участников спецоперации. Теперь участникам СВО и их семьям компенсируют 30% расходов на оплату услуг ЖКХ и взноса за капремонт.