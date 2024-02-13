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Posted Сегодня, 06:07

Published Сегодня, 06:07

Modified Сегодня, 06:17

Updated Сегодня, 06:17

иллюстрация

В Омской области на питание учеников начальных классов выделили больше 1 млрд рублей

13 февраля 2024, 06:07
Фото: Город55
иллюстрация
Семьи участников СВО освободят от оплаты детских садов и продленок в школах.

Пресс-служба Правительства Омской области сообщает, что на горячее питание для учеников начальных классов выделили 1 млрд 127 млн рублей. Еще 14,7 миллионов рублей направили на питание учеников 5-11 классов из малоимущих семей.

В своем телеграм-канале Виталий Хоценко уточнил, что для дополнительной поддержки семей участников СВО выделили 48 миллионов рублей. Деньги пойдут на оплату детских садов и продленок в школах, а также бесплатного питания учеников средних и старших классов.

Кроме того, 163,5 миллиона рублей направлены на зарплату советникам директоров школ по воспитанию. На данный момент в школах работают 665 специалистов.

Ранее в регионе начала действовать еще одна мера социальной поддержки для участников спецоперации. Теперь участникам СВО и их семьям компенсируют 30% расходов на оплату услуг ЖКХ и взноса за капремонт.

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#Омск#Омская область#Дети#Новости#Школы#Детские сады#Субсидия#Горячее питание
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