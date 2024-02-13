В Омской области на питание учеников начальных классов выделили больше 1 млрд рублей

В своем телеграм-канале Виталий Хоценко уточнил, что для дополнительной поддержки семей участников СВО выделили 48 миллионов рублей. Деньги пойдут на оплату детских садов и продленок в школах, а также бесплатного питания учеников средних и старших классов.