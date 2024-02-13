Руководство омской полиции попросило бесплатный проезд и льготу на ЖКХ для участковых

На очередном заседании комитета Омского городского Совета по вопросам местного самоуправления, законности и правопорядка речь шла, помимо всего прочего, о работе участковых. Глава УМВД России по городу Омску Александр Кубатин направил депутатам подробный отчет о деятельности участковых уполномоченных в 2023 году. Таковых на территории города 335, и они каждый день занимаются профилактикой преступности на вверенных им территориях.