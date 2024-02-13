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Руководство омского УМВД попросило бесплатный проезд в транспорте для участковых

Руководство омской полиции попросило бесплатный проезд и льготу на ЖКХ для участковых

13 февраля 2024, 13:20
Фото: Город55

Руководство омского УМВД попросило бесплатный проезд в транспорте для участковых

В полиции считают, что льготы поднимут престиж службы и уменьшат отток кадров.

На очередном заседании комитета Омского городского Совета по вопросам местного самоуправления, законности и правопорядка речь шла, помимо всего прочего, о работе участковых. Глава УМВД России по городу Омску Александр Кубатин направил депутатам подробный отчет о деятельности участковых уполномоченных в 2023 году. Таковых на территории города 335, и они каждый день занимаются профилактикой преступности на вверенных им территориях.

Помимо служебных показателей (количество людей, состоящих на учете, проведенных с населением бесед, пресеченных административных правонарушений и т. п.) в отчете главы УМВД идет речь и о проблемах участковых. Многие пункты полиции нуждаются в капитальном ремонте, высока текучка, из-за которой недокомплект составляет 18,5% (из 335 участковых сейчас работают всего 273).

В связи с этим руководство полиции обратилось к депутатам с просьбой.

— Для повышения престижа службы УУП, а также снижения оттока кадров в службе УУП, в рамках имеющихся полномочий Омского городского Совета прошу, — пишет Александр Кубатин, — рассмотреть вопрос по оказанию предоставления дополнительной социальной поддержки участковым уполномоченным полиции в виде бесплатного проезда в муниципальном общественном транспорте, предоставления льгот при оплате коммунальных услуг, а также послабления в виде суммы уплаты транспортного налога.

Глава комитета Юрий Козловский попросил докладчика предоставить подробные данные о количестве людей, могущих претендовать на перечисленные льготы. В том числе от этого будет зависеть исход. В любом случае комитет мог только принять рекомендацию определенного рода: окончательные решения по любому вопросу принимаются только на пленарных заседаниях, всем созывом городского Совета.

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#Общество#УМВД#Льготы#Новости#Горсовет#Николай Эйхвальд#Участковые
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