Руководство омской полиции попросило бесплатный проезд и льготу на ЖКХ для участковых

Posted Сегодня, 13:20
Published Сегодня, 13:20
Modified Сегодня, 13:22
Updated Сегодня, 13:22
На очередном заседании комитета Омского городского Совета по вопросам местного самоуправления, законности и правопорядка речь шла, помимо всего прочего, о работе участковых. Глава УМВД России по городу Омску Александр Кубатин направил депутатам подробный отчет о деятельности участковых уполномоченных в 2023 году. Таковых на территории города 335, и они каждый день занимаются профилактикой преступности на вверенных им территориях.
Помимо служебных показателей (количество людей, состоящих на учете, проведенных с населением бесед, пресеченных административных правонарушений и т. п.) в отчете главы УМВД идет речь и о проблемах участковых. Многие пункты полиции нуждаются в капитальном ремонте, высока текучка, из-за которой недокомплект составляет 18,5% (из 335 участковых сейчас работают всего 273).
В связи с этим руководство полиции обратилось к депутатам с просьбой.
— Для повышения престижа службы УУП, а также снижения оттока кадров в службе УУП, в рамках имеющихся полномочий Омского городского Совета прошу, — пишет Александр Кубатин, — рассмотреть вопрос по оказанию предоставления дополнительной социальной поддержки участковым уполномоченным полиции в виде бесплатного проезда в муниципальном общественном транспорте, предоставления льгот при оплате коммунальных услуг, а также послабления в виде суммы уплаты транспортного налога.
Глава комитета Юрий Козловский попросил докладчика предоставить подробные данные о количестве людей, могущих претендовать на перечисленные льготы. В том числе от этого будет зависеть исход. В любом случае комитет мог только принять рекомендацию определенного рода: окончательные решения по любому вопросу принимаются только на пленарных заседаниях, всем созывом городского Совета.