Репетиция плей-офф: форвард «Аванграда» Ткачев — о предстоящей игре с «Салаватом»

Posted Сегодня, 09:40
Published Сегодня, 09:40
Modified Сегодня, 09:42
Updated Сегодня, 09:42
Нападающий «Аванграда» Владимир Ткачев рассказал о своем настрое пред матчем с «Салаватом Юлаевым», который пройдет сегодня, 13 февраля, в Уфе. Комментарий форварда выложили на youtube-канале хоккейного клуба.
«Я думаю, что для обеих команд это будет репетицией плей-офф. Конечно, мы хотим побеждать и сделаем все для этого. Место в турнирной таблице, думаю, возьмем, самое высокое. Поборемся еще», — рассказал игрок.
Ткачев дополнил, что ждет от сегодняшнего матча атакующий хоккей с обеих сторон. Также свое мнение о игре высказал главный тренер «ястребов» Михаил Кравец.
«Каждая игра имеет значение, тем более с такими сильными соперниками, как Уфа. Пока в серии мы уступаем, поэтому хотим сравнять счет. Все будем стараться играть на победу для уверенности, чтобы понять, насколько мы хороши в игре против сильных команд», — заявил наставник омичей.
В текущем сезоне «Авангард» и «Салават Юлаев» встречались трижды. Две игры остались за уфимцами, одна — за «ястребами».