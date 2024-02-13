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Омич обманул полицейских, чтобы защитить сожительницу, которая пырнула его ножом

13 февраля 2024, 13:24
Фото: Изображение Midjourney
Иллюстрация

Омич прикрывал сожительницу, которая пырнула его ножом во время пьяных посиделок

Обман раскрылся после того, как на кухне в квартире обнаружили нож с красными потеками и замытые следы крови.

О ножевом ранении сообщили одновременно в скорую и полицию. Происшествие случилось в доме по адресу 2-я Ленинградская, туда сразу отправилась следственно-оперативная группа.

Хозяин квартиры, которого и ударили ножом, утверждал, что это сделали неизвестные. По его версии, двое ворвались в помещение и нанесли ему повреждения. Однако эта теория существовала недолго: на кухне следователь обнаружила нож с потеками красного цвета, а на полу виднелись замытые следы крови.

Тогда сожительница мужчины решила рассказать, как все было на самом деле. Оказалось, что именно она пырнула омичка ножом в живот во время пьяной ссоры, а потом решила позвонить в полицию. Ранее женщина уже была судима за похожее преступление.

По факту произошедшего возбудили уголовное дело по ч. 2 ст. 111 УК РФ. Омичке грозит до 10 лет заключения, рассказали в пресс-службе УМВД России по Омской области.

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#Омск#Омская область#Ножевое ранение#Нападение#Новости#Удар ножом#Нож#Тяжкий вред здоровью#Тяжкие повреждения#Анастасия Баянова
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