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иллюстрация

Новым членом общественной палаты Омской области стал Анатолий Беззубцев

13 февраля 2024, 08:40
Фото: Город55
иллюстрация
Соответствующее распоряжение подписал губернатор Виталий Хоценко.

Анатолий Беззубцев стал новым членом общественной палаты Омской области. Соответствующее распоряжение было подписано 7 февраля 2024 года.

Беззубцев является гендиректором ЗАО «Иртышское», а также депутатом Заксобрания. Стоит отметить, что он также вошел в рейтинг самых богатых людей региона (по версии Города55). В прошедшем году Беззубцев повысил свою долю уставного капитала ЗАО и распорядился о выплате свыше 20 миллионов рублей дивидендов (себе и сыну).

Ранее появилась информация, что Евгений Старокожев был назначен новым руководителем ГУХЛ Омской области. Однако в ведомстве это опровергли и объяснили, что после изменений в ЕГРЮЛ у Старокожева появились новые полномочия.

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#Общество#Омск#Омская область#Омский район#Новости#Генеральный директор#Анатолий Беззубцев#Общественная палата#Виталий Хоценко
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