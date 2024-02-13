Новым членом общественной палаты Омской области стал Анатолий Беззубцев

Беззубцев является гендиректором ЗАО «Иртышское», а также депутатом Заксобрания. Стоит отметить, что он также вошел в рейтинг самых богатых людей региона (по версии Города55). В прошедшем году Беззубцев повысил свою долю уставного капитала ЗАО и распорядился о выплате свыше 20 миллионов рублей дивидендов (себе и сыну).