Новым членом общественной палаты Омской области стал Анатолий Беззубцев

Posted Сегодня, 08:40
Published Сегодня, 08:40
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Анатолий Беззубцев стал новым членом общественной палаты Омской области. Соответствующее распоряжение было подписано 7 февраля 2024 года.
Беззубцев является гендиректором ЗАО «Иртышское», а также депутатом Заксобрания. Стоит отметить, что он также вошел в рейтинг самых богатых людей региона (по версии Города55). В прошедшем году Беззубцев повысил свою долю уставного капитала ЗАО и распорядился о выплате свыше 20 миллионов рублей дивидендов (себе и сыну).
Ранее появилась информация, что Евгений Старокожев был назначен новым руководителем ГУХЛ Омской области. Однако в ведомстве это опровергли и объяснили, что после изменений в ЕГРЮЛ у Старокожева появились новые полномочия.