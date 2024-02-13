Начались поиски нового подрядчика для строительства школы в Серебряном береге

Департамент строительства администрации Омска внес промежуточную ясность в ситуацию вокруг строительства школы в Серебряном береге. Город55 уже писал о том, что подрядчик, компания «Капитал развитие», без предупреждения остановил все работы, а глава депстроя Михаил Веселев в ответ пригрозил расторжением контракта и пообещал «порешать» за «неделю-две». Прошло две с половиной недели — и теперь выяснилось, что чиновники ищут нового подрядчика.