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Начались поиски нового подрядчика для строительства школы в Серебряном береге

Начались поиски нового подрядчика для строительства школы в Серебряном береге

13 февраля 2024, 11:39
Фото: правительство Омской области

Начались поиски нового подрядчика для строительства школы в Серебряном береге

Отставание от контрактного графика сейчас составляет 5 месяцев.

Департамент строительства администрации Омска внес промежуточную ясность в ситуацию вокруг строительства школы в Серебряном береге. Город55 уже писал о том, что подрядчик, компания «Капитал развитие», без предупреждения остановил все работы, а глава депстроя Михаил Веселев в ответ пригрозил расторжением контракта и пообещал «порешать» за «неделю-две». Прошло две с половиной недели — и теперь выяснилось, что чиновники ищут нового подрядчика.

— Администрацией города Омска рассматривается возможность расторжения контракта, ведется поиск потенциальных подрядчиков для продолжения строительства объекта, — сообщается в письме за подписью мэра Омска Сергея Шелеста, направленного в городской Совет в ответ на информацию городской прокуратуры «о состоянии законности и правопорядка» в 2023 году.

Авторы письма уточняют, что сейчас отставание от контрактного графика работ составляет 5 месяцев. Это отставание увеличивается, так как подрядчик не ведет никаких работ из-за отсутствия оборотных средств. При этом все выполненные работы уже оплачены, чиновники ведут в отношении подрядчика претензионную работу в связи с нарушением им условий муниципального контракта.

Напомним: согласно контракту «Капитал развитие» должен достроить школу к 30 июня 2024 года. Общая стоимость проекта — 1,17 млрд рублей.

«Ждем неделю-две». С подрядчиком школы в Серебряном берегу пока не расторгли контракт
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#Омск#Новости#Горсовет#Школы#Николай Эйхвальд#Депстрой#Серебряный берег
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