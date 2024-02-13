Начались поиски нового подрядчика для строительства школы в Серебряном береге

Posted Сегодня, 11:39
Published Сегодня, 11:39
Modified Сегодня, 11:41
Updated Сегодня, 11:41
Департамент строительства администрации Омска внес промежуточную ясность в ситуацию вокруг строительства школы в Серебряном береге. Город55 уже писал о том, что подрядчик, компания «Капитал развитие», без предупреждения остановил все работы, а глава депстроя Михаил Веселев в ответ пригрозил расторжением контракта и пообещал «порешать» за «неделю-две». Прошло две с половиной недели — и теперь выяснилось, что чиновники ищут нового подрядчика.
— Администрацией города Омска рассматривается возможность расторжения контракта, ведется поиск потенциальных подрядчиков для продолжения строительства объекта, — сообщается в письме за подписью мэра Омска Сергея Шелеста, направленного в городской Совет в ответ на информацию городской прокуратуры «о состоянии законности и правопорядка» в 2023 году.
Авторы письма уточняют, что сейчас отставание от контрактного графика работ составляет 5 месяцев. Это отставание увеличивается, так как подрядчик не ведет никаких работ из-за отсутствия оборотных средств. При этом все выполненные работы уже оплачены, чиновники ведут в отношении подрядчика претензионную работу в связи с нарушением им условий муниципального контракта.
Напомним: согласно контракту «Капитал развитие» должен достроить школу к 30 июня 2024 года. Общая стоимость проекта — 1,17 млрд рублей.