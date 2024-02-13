Контракт не подписан. Элитный омский дом на Тарской хочет достроить питерская фирма

На этот раз заявки оставили две компании — «Арт Ремстрой» из Омска, который за 665 млн рублей разберет и построит заново проблемную многоэтажку на 70 лет Октября, и питерское ООО «Ленстройкомплект». Предложение питерцев оказалось более выгодным, они снизили начальную цену на 37 млн рублей до 949 млн. Однако контракт компания получит только после выполнения одного условия.