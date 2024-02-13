Контракт не подписан. Элитный омский дом на Тарской хочет достроить питерская фирма

Posted Сегодня, 04:33
Published Сегодня, 04:33
Modified Сегодня, 06:02
Updated Сегодня, 06:02
В Омске подвели итоги торгов на определение подрядчика для завершения строительства проблемного дома на пересечении Яковлева и Тарской. Элитный долгострой в ЖК «Золотые купола», возводить который еще 20 лет назад начинала «Сибирская промышленно-энергетическая компания» Владимира Дрокина, в настоящий момент готов на 90%.
Региональный фонд защиты прав-граждан участников долевого строительства, к которому в три года назад перешли права застройщика на этот объект, в третий раз пытался найти подрядчика. Предыдущие две попытки так и не завершились подписанием договора.
На этот раз заявки оставили две компании — «Арт Ремстрой» из Омска, который за 665 млн рублей разберет и построит заново проблемную многоэтажку на 70 лет Октября, и питерское ООО «Ленстройкомплект». Предложение питерцев оказалось более выгодным, они снизили начальную цену на 37 млн рублей до 949 млн. Однако контракт компания получит только после выполнения одного условия.
«В течение ближайших десяти дней победитель аукциона должен предоставить банковскую гарантию в размере 10% от стоимости контракта, и только в этом случае с ним будет заключен договор на завершение строительства объекта. Готовый дом нужно будет сдать в эксплуатацию к концу декабря 2024 года», — отметили в минстрое Омской области.
Городу55 в пресс-службе регионального минстроя пояснили, что региональному фонду придется объявлять новые торги, если с фирмой «Ленстройкомплект» не заключат контракт.
Добавим, что компания-победитель «Ленстройкомплект» была зарегистрирована в 2019 году. Ее учредителями являются Сергей Пузырев и Виталий Швигель. По итогам 2022 года выручка фирмы составила 462,8 млн рублей, а чистая прибыль — 75,2 млн. «ЛенСтройКомплекст» специализируется на строительно-монтажных работах и предоставлении полного комплекса услуг по генеральному подряду. У фирмы есть проекты в Тюменской, Омской, Новосибирской, Ленинградской области, Москве, Санкт-Петербурге и Луганске.