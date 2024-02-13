Комфорт и гарантийный срок. Россиянам рассказали о плюсах и минусах китайских машин

Posted Сегодня, 10:45
Published Сегодня, 10:45
Modified Сегодня, 10:47
Updated Сегодня, 10:47
Стало известно, что российский авторынок стал пестрить китайским автопромом. Тенденция увеличилась после ухода из страны нескольких зарубежных компаний. Однако россияне предпочитают китайским машинах поддержанные авто из Японии. По их мнению, последние более надежны.
Многие в стране считают, что вещи, сделанные в Китае, низкокачественные. Вместе с тем эксперты говорят, что изготовленная на официальных фабриках продукция имеет сносное качество. Издание newia.ru выяснило, какие преимущества у китайских автомобилей вопреки расхожему мнению.
Хорошо известные китайские марки в России — Chery, Geely, Haval, Zotye. У них демократичная стоимость в сравнении с «европейцами», «японцами» и «корейцами». У названных машин стильный кузов с хромированными вставками, а внутри — качественный современный материал.
Почти в каждом автомобиле, представленном выше, есть климат-контроль и круиз-контроль, электронные ассистенты и круговой обзор с видеокамерами. Кроме того, в машинах установлены системы слежения за мертвыми зонами. Есть также ряд других функций, которые упрощают водителю пребывание в авто. Китайские марки достаточно комфортны, пишет newia.ru.
У них при этом длительный гарантийный срок — у большинства машин из Китая гарантийное обслуживание распространяется на пять лет или пробег до 150 тысяч километров.
В качестве минусов этих машин является невысокое качество материалов в салонах и декоре кузова. Также авто из КНР со временем теряют в цене больше, чем машины из других стран.