Комфорт и гарантийный срок. Россиянам рассказали о плюсах и минусах китайских машин

Почти в каждом автомобиле, представленном выше, есть климат-контроль и круиз-контроль, электронные ассистенты и круговой обзор с видеокамерами. Кроме того, в машинах установлены системы слежения за мертвыми зонами. Есть также ряд других функций, которые упрощают водителю пребывание в авто. Китайские марки достаточно комфортны, пишет newia.ru.