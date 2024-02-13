Какие павильоны выставки «Россия» стоит посетить на выходных

Павильоны выставки «Россия» невозможно обойти за один день. Все красочные экспозиции, впечатляющие квесты и познавательные шоу достойны внимания. Но есть и те, которые особенно рекомендуются для посещения на выходных.

В павильоне «Гостевой центр» можно подробно узнать о выставке и отправиться на понравившуюся экскурсию. Неподалеку расположена вышитая «Карта России», привезенная в Москву из Чувашии. В павильоне № 75 на отдельных стендах представлена информация о российских регионах. На мастер-классах можно изготовить восковые свечи и кукол, а также увидеть вулкан изнутри, пишет newia.ru. В «Галерее достижений» представлены успешные проекты РФ в формате увлекательного цифрового шоу. Павильон Минпромторга удивит гостей выставки чудесами — посетители окажутся на борту корабля и подводной лодки. В «Универмаге» желающие смогут приобрести сувениры, которыми славится каждый российский регион. Павильон «Атом» рекомендуется посетителям с детьми, которые узнают о применении атомной энергии. А в лаборатории «Атомариум» даже можно заглянуть внутрь Солнца! Гости павильона «Макет Москвы» смогут насладиться видами столицы в сопровождении записи городского шума и имитации движения облаков и солнца. Очаровательные обитатели мини-деревни «Ново-Простоквашино» особенно порадуют маленьких гостей выставки.