Еще не решено. Омскому «Мимино» хотят назначить штраф к сроку за изготовление обреза

Posted Сегодня, 05:42
Published Сегодня, 05:42
Modified Сегодня, 06:10
Updated Сегодня, 06:10
В прокуратуре Омской области рассказали об отмене приговора 53-летнему омскому «Мимино». Дело рассматривал Восьмой кассационный суд общей юрисдикции по инициативе сотрудников ведомства. У них остались вопросы к наказанию по ч. 1 ст. 223 УК РФ («Незаконное изготовление оружия»).
Напомним, что эта история случилась в июле 2019 года. Маршрутчик Вадим Остапов, по версии следствия, приготовил с помощью болгарки обрез из охотничьего ружья, проверил его исправность в лесу и назначил встречу с другим водителем.
Как выяснил суд первой инстанции, Остапов ревновал жену к этому мужчине. Оказавшись на трассе села Азово-Шербакуль, «Мимино» достал из пакета самострел и поднес к голове оппонента. Тот сразу же скончался на месте происшествия
Остапову назначали девять с половиной лет заключения в исправительной колонии строгого режима. Его судили по факту убийства, незаконного хранения и ношения огнестрельного оружия и его переделки.
Как отмечают в пресс-службе региональной прокуратуры, суд еще должен был назначить дополнительное наказание в виде штрафа. Так что ведомство оспорило приговор. Восьмой кассационный суд общей юрисдикции отменил приговор по ч. 1 ст. 223 УК РФ и отправил уголовное дело на новое судебное рассмотрение.