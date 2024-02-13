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Posted Сегодня, 05:42

Published Сегодня, 05:42

Modified Сегодня, 06:10

Updated Сегодня, 06:10

иллюстрация

Еще не решено. Омскому «Мимино» хотят назначить штраф к сроку за изготовление обреза

13 февраля 2024, 05:42
Фото: Город55
иллюстрация

Омскому «Мимино» отменили приговор за убийство

Прокуратура не согласилась с тем, что ему назначили только тюремное заключение.

В прокуратуре Омской области рассказали об отмене приговора 53-летнему омскому «Мимино». Дело рассматривал Восьмой кассационный суд общей юрисдикции по инициативе сотрудников ведомства. У них остались вопросы к наказанию по ч. 1 ст. 223 УК РФ («Незаконное изготовление оружия»).

Напомним, что эта история случилась в июле 2019 года. Маршрутчик Вадим Остапов, по версии следствия, приготовил с помощью болгарки обрез из охотничьего ружья, проверил его исправность в лесу и назначил встречу с другим водителем.

Как выяснил суд первой инстанции, Остапов ревновал жену к этому мужчине. Оказавшись на трассе села Азово-Шербакуль, «Мимино» достал из пакета самострел и поднес к голове оппонента. Тот сразу же скончался на месте происшествия

Остапову назначали девять с половиной лет заключения в исправительной колонии строгого режима. Его судили по факту убийства, незаконного хранения и ношения огнестрельного оружия и его переделки.

Как отмечают в пресс-службе региональной прокуратуры, суд еще должен был назначить дополнительное наказание в виде штрафа. Так что ведомство оспорило приговор. Восьмой кассационный суд общей юрисдикции отменил приговор по ч. 1 ст. 223 УК РФ и отправил уголовное дело на новое судебное рассмотрение.

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